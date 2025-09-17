婚宴酒家星薈結業 警接獲4宗報案列商業糾紛 最高涉款10.9萬
撰文：任葆穎
尖沙咀婚宴酒家「星薈」突然結業，警方今日（17日）回覆查詢指，青衣警署昨（16日）接獲4名男女報案，指他們早前分別向一食肆預訂場地作婚禮用途並繳付費用約5萬至10.9萬元，惟其後發現該食肆已結業，遂向警方備案，並表示會自行聯絡相關部門及機構跟進。案件列「商業糾紛」。
尖沙咀星薈突然停業多個星期，大批準新人擔心被「走數」，成立苦主群組，現已有逾百人加入。其中6位苦主昨午（16日）先後到星薈及曾經同樣隸屬東海飲食集團的「東海薈 • 拉斐特」追討，及後再到青衣警署報案。
警方證實，青衣警署接獲4名年齡介乎29至36歲的男女報案，指他們早前分別向一食肆預訂場地作婚禮用途並繳付費用約5萬至10.9萬元，惟其後發現該食肆已結業，遂向警方備案，並表示會自行聯絡相關部門及機構跟進。案件列「商業糾紛」。
消委會指，截至昨日下午5時，共接獲8宗有關「星薈」酒樓懷疑結業的投訴，涉及總金額60.7萬元，最高金額的1宗涉及10.9萬元。
