今日新聞8分鐘｜飛機炒出跑道再撞巡邏車落海｜航班鋰電池自燃

新娘潭路車禍車cam曝光｜P牌「辣椒仔」掟彎越線 撞到七人車彈起

兩輛私家今早（19日）在新娘潭路近涌尾迎頭猛撼，波及另一輛私家車，釀成3人受傷，有人倒臥路邊。其中掛有P牌的「黃色辣椒仔」鈴木Swift Sport嚴重損毀，車頭零件四散。

事發一刻車cam片段曝光，可見涉事黑色七人車沿新娘潭路駛至一個彎位時，黃色車高速轉彎越線後逆線，兩車隨即迎頭相撞，傳出嘭一聲巨響，七人車被撞至車身「彈起」後褪數米，車身橫亘；車尾亦越過鄰線撞及另一輛私家車，汽車零件飛散一地。涉事「黃色辣椒仔」則冒出大量白煙。

風神風球最新｜天文台：3號風球至少至明日下午6時 幼稚園明停課

【打風／天文台／HKO／風神／天氣預測／停課消息／颱風路徑】熱帶風暴「風神」今日（20日）下午增強為強烈熱帶風暴，天文台在下午5時20分直接發出3號風球，取代俗稱「黑球」強烈季候風信號。天文台預測風神今晚最接近本港，在南面約420公里掠過，後轉往西南移動，並會再增強為颱風，中心附近最高持續風速每小時120公里。

天文台指除非風神採取更為接近珠江口的路徑或顯著增強，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的可能性較低，3號風球將至少維持至明日（21日）下午6時。教育局公布，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校明日將停課。

天文台指受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本周連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。其中明日（21日）至星期四（23日）晚上維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。

機場貨機衝落海｜杜拜來港貨機衝出跑道 巡邏車被撞落海2人亡

香港國際機場發生嚴重航空事故。凌晨3時許，一架由杜拜來港的貨機，於香港機場北跑道降落時，懷疑衝出跑道跌落海面。大批救援人員現正搜救當中。消息稱，事故中有一輛巡邏車輛被撞，連人帶車被撞落海，車上兩人失蹤。至於貨機上4名機組人員則無受傷。飛行服務隊直升機現飛到跑道上空盤旋、多架消防船亦在海面搜救中。現場消息稱，消防處救護車駛往北大嶼山醫院，接載數名醫護人員前往滅火輪碼頭，為救援作出準備。

有片｜國航杭州飛首爾航班行李架突起火 鋰電池自燃「直接噴火」

周六（18日），從浙江杭州飛往韓國首爾的中國國際航空CA139航班在飛行途中發生驚險一幕。據乘客在社交媒體發文描述，飛機行李架突然起火，伴隨「砰」一聲，「火直接噴出來」，火光和濃煙迅速在機艙內蔓延。

立法會選舉｜田北辰交棒莊豪鋒：有時諗做人係咪應該見好就收？

75歲的實政圓桌新界西北立法會議員田北辰今日（20日）在政總外會見傳媒宣布不連任，交棒予總幹事莊豪鋒，出戰新界西北。田北辰指，會繼續擔任實政圓桌召集人，又慨嘆「做人是不是應該見好就收，趁有人跟的時候，讓理念延續下去」。連同田北辰，至今累計16名立法會議員放棄連任，當中9人年屆70歲。

至於莊豪鋒，他直言參選壓力很大，惟保證會為延續實政圓桌精神，做出百分百努力，希望將在地區發現的棘手問題帶到立法會跟進。

飲用水風波｜查10多人有否行為不當包陳嘉信？許正宇：退休否都包

政府採購冒牌飲用水風波，政府今日（20日）公開審計署就審查採購樽裝飲用水招標過程所提交的管理建議書，當中指出事件涉及人為疏漏情况，財經事務及庫務局長許正宇表示，已委任首長級甲一級政務官劉焱就事件開始紀律調查，有需要會約見涉事人士作陳述，目標在今年底完成調查。

當局指，調查將涉及逾10名物流署及庫務科人員，將釐清他們在事件中的責任輕重等，若結果顯示有紀律或表現問題，會交予公務員事務局跟進。

被問調查是否會包括已展開退休前休假的物流署署長陳嘉信，許正宇說，無論有關人員是否已退休、是否在職，都會包括在調查內。

法國羅浮宮遇劫閉館一日 傳蒙面劫匪7分鐘內砸窗偷走9珠寶

法國羅浮宮（Musée du Louvre）周日（10月19日）上午遭遇多名劫匪搶劫，宣布暫時閉館一日。

以軍一度再襲加沙釀26死 宣布恢復執行停火協議

以色列於當地10月19日重新對加沙發動攻擊，一度表示將停止向該地區提供援助，令10日起生效停火協議出現危機。以軍指控哈馬斯公然違反停火協議，武裝分子當日向以軍開火，造成兩名士兵死亡。路透社綜合加沙民眾，以及當地衛生部門的說法，以軍新的空襲和坦克砲火，至少造成26人死亡，其中包括至少一名婦女和一名兒童。

以軍其後表示，已開始恢復執行加沙停火協議，標誌著對加沙的攻擊已經結束。以色列官員又透露，20日起會恢復讓物資運入加沙。