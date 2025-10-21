今日新聞8分鐘｜空難地勤遺屬淚灑殮房｜何伯殺蟲水案判緩刑

有片｜梨木樹邨單位陷火海 消防升雲梯撲救

今日（21日）上午8時56分，葵涌梨木樹邨翠樹樓一個單位發生火警，火勢猛烈冒出濃煙。消防接報開一喉一隊煙帽隊救援，於26分鐘後將火救熄，暫時沒有受傷報告。據了解，起火單位位於8樓，懷疑有人在單位內燃點香燭後外出，香燭其後引發火警。

沙田七人車疑路滑失控逆線撼警車 釀4車相撞 司機涉危駕被捕

沙田發生涉及警車逆線車禍。周一（20日）晚上10時許，據報一輛七人車沿插桅杆街擬右轉銀城街行駛，即威爾斯親王醫院對開時，懷疑因天雨路滑失控，未能成功過彎，直撞向對頭線一輛正在停燈的警車及一輛私家車，剛好停在兩線之間；警車意外後被堆撞後約5米，繼而波及後方另一輛私家車車頭。意外涉及4輛車，其中逆線七人車女乘客手受傷，經治理後拒絕送院。

何伯向婦人噴殺蟲水 判緩刑2年 事主求賠償5萬獲賠2000元

再婚後與子女爭產成話題人物的77歲何伯何煊，今年5月與44歲第二任妻子何太，在屯門站與一名婦人口角後，何伯用殺蟲水噴射該婦人。何伯早前認被鬧「過街老鼠」後，用殺蟲水噴人，求情時又透露已與妻子已分開，錢又給子女「攞晒」，現要住老人院。案件今(21日)在屯門法院判刑，署理主任裁判官鄧少雄判刑時指，被告的感化報告指他已學會避免與人衝突，不建議感化令，判監2月准緩刑2年。

機場事故｜30歲死者家屬淚灑殮房 胞姊累癱輪椅：打份工都要死！

香港國際機場周一（20日）發生嚴重航空事故，導致兩名機場保安人員喪生，飛機殘骸亦未打撈。兩名死者分別為任職「航空安檢督導」的巡邏車姓何司機（41歲）及「航空安檢隊長」的姓陳男乘客（30歲）。兩名死者的家屬今日到殮房辦理認屍手續，各人難掩傷痛之情嚎啕大哭，其中陳姓死者遺下妻子和1歲幼女，胞姐痛哭流涕：「返份工都要死！畀返個公道我細佬呀！」她們狠批航空公司不負責任，沒有一個慰問和交代，要求當局徹查事件，還死者一個公道。

立法會取消告別議案 李慧琼：有議員擔心影響選舉造成不公

立法會選舉提名期前夕，多名議員先後宣布棄選，部分人原本計劃於明日（22日）的第七屆立法會最後一次大會「告別議案」環節表達心聲，但內務委員會主席李慧琼今日宣布撤回議案。

李慧琼表示，今日不同議員就告別議案安排表達意見，有人指提名期接近，現時選情激烈，如果告別議案在立法會上討論可能造成不公平，當然有議員希望繼續辯論，她作綜合考慮及與核心組成員商量後，決定撤回。

高市早苗當選日本新首相 成為第一位女首相

日本首相石破茂10月21日率領現任內閣總辭後，國會參眾兩院同日舉行臨時會議選出下任首相，自民黨新任總裁高市早苗在參眾兩議院成功闖關，當選日本第104屆首相，亦是當地歷來第一位女首相。

被問調查是否會包括已展開退休前休假的物流署署長陳嘉信，許正宇說，無論有關人員是否已退休、是否在職，都會包括在調查內。

法國羅浮宮遇劫閉館一日 傳蒙面劫匪7分鐘內砸窗偷走9珠寶

法國羅浮宮（Musée du Louvre）周日（10月19日）上午遭遇多名劫匪搶劫，宣布暫時閉館一日。

以軍一度再襲加沙釀26死 宣布恢復執行停火協議

以色列於當地10月19日重新對加沙發動攻擊，一度表示將停止向該地區提供援助，令10日起生效停火協議出現危機。以軍指控哈馬斯公然違反停火協議，武裝分子當日向以軍開火，造成兩名士兵死亡。路透社綜合加沙民眾，以及當地衛生部門的說法，以軍新的空襲和坦克砲火，至少造成26人死亡，其中包括至少一名婦女和一名兒童。

以軍其後表示，已開始恢復執行加沙停火協議，標誌著對加沙的攻擊已經結束。以色列官員又透露，20日起會恢復讓物資運入加沙。