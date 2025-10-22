中九龍幹線通車日期｜消息：12.21冬至通車　T2主幹路稍後始啟用

政府早前表示，中九龍繞道（油麻地段）（即中九龍幹線）的主要結構工程已經完成，亦已通過消防檢查和測試，現只餘部份相關機電工程、交通管制及監察系統、行政大樓的綠化工程等仍待完成。《香港01》獲悉，中九龍幹線將於12月21日通車。消息人士透露，除連接T2主幹路的出入口外，其餘出入口都會開通。



中九龍繞道（油麻地段）即將通車，營巴士營辦商將在中九龍繞道（油麻地段）進行道路測試，其他公共交通的測試亦會陸續開始進行。（運輸及物流局網誌）

主要結構工程已完成 通過消防檢查測試

陳美寶日前在網誌表示，與運物局、路政署及運輸署到中九龍繞道（油麻地段）實地視察，在了解工程進度。她指視察時，中九龍繞道（油麻地段）的主要結構工程已經完成，亦已通過消防檢查和測試，現只餘部分相關機電工程、交通管制及監察系統、行政大樓的綠化工程等仍待完成。

她續說，中九龍繞道（油麻地段）的兩面隧道出入口上方均設有園景平台，可在鬧市中增添一片綠化休憩空間。而位於油麻地出入口上蓋的園景平台面積約有32,000平方米，超過四個足球場，將與高鐵西九龍站巴士總站的園景平台相連，形成一條貫通油麻地至西九龍站的分層行人廊道，油麻地、佐敦一帶的居民可通過園景平台直接前往高鐵站。

運輸及物流局局長陳美寶與其他政府人員視察中九龍繞道（油麻地段）工程。（運輸及物流局網誌）

加士居道天橋6D出口往油麻地明重開

此外，位於啟德出入口上蓋的園景平台面積約11,500平方米，陳美寶指將為往來啟德體育園主場館及承豐道公園提供更舒適便捷的行人通道。

陳美寶提到，為配合中九龍繞道（油麻地段）的開通，油麻地一帶新建或受工程影響需暫時封閉的道路將陸續投入服務。連接海泓道及西九龍公路往西區海底隧道，以及連接海泓道及連翔道往葵涌／深水埗的兩條新建行車橋已在今年七月底開通，加士居道天橋6D出口往油麻地支路亦將於明日重新開放。

她又說，專營巴士營辦商將於下周開始在中九龍繞道（油麻地段）進行道路測試，其他公共交通的測試亦會陸續開始進行；預計受工程影響而臨時封閉的油麻地甘肅街部分道路亦可於今年11月重新開放。