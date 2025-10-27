蘇州大閘蟹年產過億　標榜陽澄湖不等於最好　80後專家教揀蟹七招

大閘蟹踏入秋季膏肥黃滿，正值最佳的品嚐時間，雖然內地睽違9年終於恢復大閘蟹直運香港，但北上消費熱潮下，最近仍有大批港人在深圳超市買蟹。永豐大閘蟹創辦人林一亭表示，通關後數年銷情仍然穩定，生意不受影響，即北上買蟹的港人並非固定客源，相信大部份蟹迷對香港蟹商的信任度較高。



林一亭透露，僅蘇州市的大閘蟹年產量已達過億，即使標榜產自陽澄湖或太湖，不代表最高品質，仍有賴蟹商嚴格把關確保質素，而永豐大閘蟹在江蘇聘有兩名經驗豐富的挑蟹師，篩選「靚蟹」運至本港，被淘汰的「次貨」則賣給內地的供應商，強調香港的大閘蟹絕對是品質保證。避免顧客誤買劣質蟹，他更提供揀蟹七招。



「永豐大閘蟹」由凍肉公司聯豐食品的第三代傳人林一亭在2015年劊立。（歐陽德浩攝）

大閘蟹踏入秋季膏肥黃滿，正值最佳的品嚐時間。（歐陽德浩攝）

內地大閘蟹睽違9年終恢復直運香港

自2016年發生驗出大閘蟹二噁英超標事件後，香港再無直接途徑進口的江蘇大閘蟹，雖然業界能夠採取迂迴的路線，先取得內地外銷至日本或韓國的供蟹批文，再經日韓「遊飛機河」合法運返香港，但耗運輸時間，物流成本提升，大閘蟹在轉運過程中也可能出現損耗，最終消費者只能捱貴蟹。

直至今年10月4日，政府公布首兩批共300公斤來自江蘇省的大閘蟹已直運本港，即內地大閘蟹睽違9年，終於毋須再輾轉經過日本或韓國。最近不少蟹商及中式餐廳都透露，今年大閘蟹售價有下調空間。

聯豐食品第三代傳人林一亭。（歐陽德浩攝）

江蘇大閘蟹迎來豐收︰今年好多6両7両

聯豐食品屹立香港半世紀，主攻凍肉批發市場，第三代傳人林一亭為一名「80後」，他在2014年機緣巧合下，跨界別涉足大閘蟹市場，向前輩的請教知識，翌年創立品牌「永豐大閘蟹」，每年親赴蘇州的蟹場物色「靚蟹」。他經過10年的努力，終於在行內站穩陣腳，年銷量由最初的1,000隻暴增至現在的5萬隻。

去年熱帶氣旋「貝碧嘉」吹襲江蘇，大閘蟹養殖場受到嚴重打擊，以致蟹價上漲。林一亭表示，由於今年颱風對江蘇的影響不算大，大閘蟹迎來豐收，產量更高更肥美，現在正適合品嚐雌蟹。「平時都可能食開四両五両，今年好多六両七両，甚至乎八両已經有，已經知道產量同質素都好高。」

大閘蟹恢復直運本港，毋須長期離開雪櫃，也不必經過長時間的運輸時間，存活率更高之餘，也能保持新鮮度。（歐陽德浩攝）

大閘蟹恢復直運存活率更高 4両幾重減價一成

林一亭歡迎大閘蟹恢復直運本港，毋須長期離開雪櫃，也不必經過長時間的運輸時間，存活率更高之餘，也能保持新鮮度。但他透露今年香港的運費及員工薪金上漲，拉上補下後，成本與過往分別不大，強調不會將成本轉嫁至消費者，反而與市民共渡維艱。

永豐大閘蟹品牌發展總監冼嘉頌表示，4両幾重大閘蟹去年售98元，今年定價88元，即減價10.2%；5両重大閘蟹則與去年相若；6両重大閘蟹待重陽節過後運抵本港，才能確實價錢；而去年免運費的門檻為買滿1,000元，今年減至800元。

10月7日，深圳盒馬鮮生及永輝超市兩店同樣聚集大量港人選購大閘蟹。（資料圖片／歐陽德浩攝）

通關後數年銷情仍然穩定 因顧客對香港蟹商信任度高

近年港人掀起北上消費熱潮，內地連鎖超市包括盒馬鮮生、永輝超市等，都推出陽澄湖大閘蟹，價錢較香港市面低數成，吸引大批港人選購。林一亭透露，通關後數年銷情仍然穩定，生意不受影響，即北上買蟹的港人並非固定客源，相信大部份蟹迷對香港蟹商的信任度較高。

林一亭又指，僅蘇州市的大閘蟹年產量已達過億，即使標榜產自陽澄湖或太湖，不代表最高品質，因當地遍佈大量養殖場，大閘蟹間也有優劣之分，涉及成熟時間等條件，最後仍有賴蟹商嚴格把關確保質素。「一個蟹場講緊幾十萬隻蟹，會唔會隻隻都咁靚呢？」

永豐大閘蟹在江蘇聘有兩名經驗豐富的挑蟹師。（歐陽德浩攝）

聘挑蟹師篩選靚蟹 「次貨」賣給內地供應商

林一亭表示，由於香港蟹迷的要求普遍較高，永豐大閘蟹在江蘇聘有兩名經驗豐富的挑蟹師，他們在業內工作多年，僅憑目測已能篩選「靚蟹」運至本港；至於被淘汰的「次貨」則賣給內地的供應商，因此運至本港的大閘蟹絕對是品質保證。

簡單一句有蟹味，好多時出面關口啲蟹食完好爆膏，影完相好靚，但點解隻蟹冇味嘅？我哋嗰啲一定唔會咁。 聯豐食品第三代傳人林一亭

今年宜新曆10月上旬先吃母蟹。（歐陽德浩攝）

挑選靚蟹有七招 第一招「不時不食」

第一招「不時不食」︰天氣及閏月等因素會影響大閘蟹的成長期，而且蟹乸較快成熟，今年宜新曆10月上旬先吃母蟹，10月下旬開始吃公蟹；



第二招「生猛精靈」：揀蟹時可按其眼睛及蟹腳，再觀察反應，若出現「慢爪」或反應遲緩，即不夠新鮮；



第三招「蟹身乾淨」︰蟹殻白淨，蟹毛柔順乾淨，蟹毛分明，否則代表生長環境不乾淨；



第四招「散發清香」︰劣質池塘蟹聞起來帶有泥味、酸餿味，甚至尿餲味，靚蟹會帶有清新湖水香；



林一亭最喜歡三成白膏及七成黃油。（歐陽德浩攝）

第五招「蟹身夠厚」︰大閘蟹蟹身如果夠厚，更大機會藏有豐富蟹膏；



第六招「綁繩要少」︰奸商會在蟹身綁上大量繩索，佔去1至2両呃秤，購買時要注意；



第七招「完美比例」︰林一亭最喜歡三成白膏及七成黃油，前者黏口，後者甘香，形容是完美比例。靚蟹標準並包括蟹味濃郁、膏量澎湃、蟹黃鮮甜、蟹肉彈牙等。

