今日新聞8分鐘｜男子疑被點錯相巴士站捱斬｜的哥為3毫子鬧客候判

機場貨機墮海｜AVSECO巡邏車兩職員離世 家屬現場路祭

香港國際機場周一（20日）發生嚴重航空事故，導致兩名AVSECO機場保安人員喪生。今日（23日）上午10時40分，兩名死者家屬一行十多人，與道士抵達機場北跑道對開路祭。眾人身穿反光衣，神情肅穆，儀式約45分鐘完成。

銅鑼灣BENZ疑受對頭車閃燈影響撞欄 揭司機超標涉酒後駕駛被捕

今日（23日）凌晨近3時，一輛舊款平治跑車在大坑銅鑼灣道行駛，至123號對開失控撞欄，司機疑被困無法落車。救援人員到場協助司機和乘客落車，他們都沒有受傷。惟司機滿身酒氣，經酒精呼氣測試顯示酒精濃度超標，涉嫌酒後駕駛被捕，現正被扣留調查。

澳門司法拍賣洗米華太陽城集團「大本營」 16資產底價共1.16億元

《香港01》周三揭發被英美制裁並經營柬埔寨詐騙園區的太子集團及其首腦陳志，其雪茄公司與昔日澳門賭業大亨、俗稱「洗米華」的周焯華有關。

根據澳門法院網站最新資料，「洗米華」持有的16間、總值約1.16億澳門元的太陽城集團「大本營」皇朝中土大廈資產招標拍賣，並會在11月6日截標。「洗米華」在澳門涉非法經營賭博等罪名，在2023年被判囚18年。

金鐘東巴士總站男子捱斬 手及背浴血送院 警緝兩刀手

金鐘發生傷人案。今日（22日）晚上10時17分，警方接獲途人報案指，一名年約20餘歲男子在金鐘（東）巴士總站，遭人揮刀連斬數次，施襲者隨後往灣仔方向逃去。該名姓許男子（20歲）手及背部浴血，幸仍清醒，由救援人員包紮傷口後，再送往瑪麗醫院治理。經初步調查，案件暫列傷人，交由中區警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。現場消息指，事主報稱沒有欠債，亦無與人結怨；事發時他被兩名身穿深色上衣、淺色褲，配戴藍色口罩的男子持刀襲擊 ，左手前臂和上臂各中一刀，背部另中一刀。現場可見，地面遺下少量血漬，有警員手持電筒在金鐘花園近添馬街的草叢搜證。

的士司機疑不滿乘客要求找3毫 涉罵乘客「屎忽鬼」 否認無禮貌

七旬的士司機疑不滿有乘客要求他找3毫車資，涉指乘客是「屎忽鬼」、「垃X圾」、「香港有你呢啲人真係影衰晒」等，又指乘客無錢應搭巴士等，司機因而被控無禮貌，他否認指控，案件今(22日)在九龍城法院開審。乘客稱因不滿司機的駕駛態度，不想支付咪錶金額以外的費用而要求找贖，卻因而遭被告謾罵。被告卻稱他當時只是對自己說話，其話非對乘客講，又指政府為打擊的士違規行為，造成乘客無故投訴，令他感壓力，更嘆息：「點解個社會咁樣。」暫委裁判官高麗盈押後至10月31日裁決。

嘔！內地食品接連傳出有人吃到「人類牙齒」 包括東莞早餐店燒賣

中國食品安全問題再度引發關注。吉林與廣東兩地近日接連傳出離譜事件，有消費者在香腸與燒賣中吃出「牙齒」。

緬甸清剿KK園區詐騙人員紛紛逃離 消息：軍方即將進駐

緬甸軍方宣布其部隊已「清剿」KK園區後，有當地居民稱，因傳出軍隊即將進入的消息，KK園區的中國人們周三（10月22日）上午紛紛逃離工廠。

立法會選舉｜本屆會期結束 葉劉：唔好當永別，會時時返嚟

本屆立法會迄今已有22名議員宣布不會競逐連任，12名「7字頭」議員當中，只有新民黨主席葉劉淑儀與副主席黎棟國未公布決定，葉劉的動向尤其受到關注，她昨日（22日）出席立法會最後一次大會時，與另外5名黨友在會議廳打卡，表示「可能是今屆新民黨在議會的最後一次合照」，但仍拒絕表明自己是否不會再參選。她後來在社交平台與支持者互動，留言稱自己「不會離開各位」，會繼續為市民服務，「直至回歸塵土」。大會今日續會，葉劉再成記者追訪焦點，她表示，對完成本屆工作感到很開心，自問做了很多事，參與審議了多項重要法案。她又重申，稍後會公布參選問題。被問到對議會有否感到不捨時，她回答稱不要當成永別，「我哋會時時返嚟」。

內地偷渡客助夫婦劏房製毒 警觀塘冚場檢$670毒品

警方反三合會行動組前日（20日）在觀塘月華街一個住宅單位內，進行反毒品行動，檢獲市值逾670萬元的毒品，包括可卡因、霹靂可卡因、氯胺酮（俗稱K仔）和依托咪酯（前稱太空油），並拘捕一對本地夫婦和一名內地男偷渡客。