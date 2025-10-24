餐廳經理與印傭第三次見面涉強姦　陪審團商討兩天　裁被告罪脫

餐廳經理透過交友軟件認識一名女印傭，兩人聯絡一段時間後相約見面，女傭並答允定期見面，惟二人第三次見面時，男經理提議到酒店房間休息，女傭表明不會發生性行為。惟到酒店房後，兩人聊天一段時間後，經理涉不理女反抗下把她強姦。女傭事後向經理發訊息稱感驚慌，男經理回應說若女傭懷孕會負責及和她結婚。女傭回家告知僱主後報警，男經理否認強姦罪。



五男兩女組成的陪審團經兩日退庭商議，以5比2裁定被告強姦罪不成立。被告得知結果後，一度雙手抱頭後仰，其後雙眼通紅。他離開犯人欄，到公眾席坐下時，一名女親友遞上紙巾。被告接過後，用紙巾抹眼。



被告胡均誠，39歲，餐廳經理。他被控於2021年11月14日，強姦案發時28歲的X。

被告胡均誠否認強姦罪，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

相識數月後才首次見面

控方案情指，印尼藉女事主X於2020年8月，在交友軟件Bigo Live認識被告。兩人於2021年兩次見面後，被告提出定期約會，X同意。他們於2021年11月14日下午5時，在銅鑼灣再次見面。期間，被告表示想訂酒店房間休息，X未有拒絕，但表明不會在房間和被告發生性行為，被告答允。

只許擁抱拒絕性交

兩人到銅鑼灣新會道一酒店的房間，期間被告要求擁抱X，X一度拒絕，但之後准許被告擁抱她。至晚上8時，X表示要離開，遭被告阻止。被告在床上用手按著X，繼而脫去她的長褲和內褲。X掙扎並叫「No」，但被告未有理會，最終強姦X，並在她的肚上射精。

被告事後道歉稱當X是女朋友

X被強姦後感到痛楚，並在床單發現血點。X問被告為何這樣對待她，被告回應稱視X為女朋友，並就事件道歉。

兩人先後離開酒店，其後再以訊息聯絡。X指香港是法治社會，又稱感到驚慌，若她發生什麼事，問被告會否負責。被告回覆若X懷孕，他會負責及和X結婚。

被告警誡下認知X不願性交

此外，X當晚返回僱主的住所後，僱主問她為何心情欠佳，X便把事件告知僱主，其後到警署報案。被告被捕後，在警誡下稱知道X不願意發生性行為，但兩人仍然性交，感到後悔。

案件編號：HCCC67/2023