港大入學資訊日｜中學生憂「內卷」兼與內地生爭學位：要再考好啲

今年大學聯招（JUPAS）放榜，獲取錄學生人數比率是十年來最低。香港大學今日（25日）舉行本科入學資訊日，有中學生擔心社會愈來愈「內卷」（內部過度競爭），需要更努力備戰。亦有人擔心與內地學生爭學位，稱「都驚嘅，因為始終有內地學生嚟，啲學位都會少咗，所以要再考好啲」。



香港大學今日（25日）舉行本科入學資訊日，有不少學生、家長和學校團體參與。（洪芷菁攝）

香港大學今日舉行本科入學資訊日，有不少學生、家長和學校團體參與。今年大學聯招（JUPAS）放榜，有1.5萬多人獲取錄，佔整體約3成6，比率是十年來最低，反映競爭愈激烈。

中學生憂「內卷」 多參加課外活動裝備自己

就讀中四的施同學表示擔憂，說：「𠵱家社會風氣其實越來越呈現內卷嘅情況，所以自己都要唔好似之前咁Hea（敷衍了事），因為𠵱家幾hea。」她希望報讀社會科學相關的學科，因畢業後從事的職業較多元化。她亦表示會盡力備戰，除了提升學術成績，亦會參加多些課外活動，例如英文辯論比賽等。

學生憂內地學生加劇競爭

就讀中三的胡同學則希望報讀藝術或醫科，因為本身對畫畫有興趣，亦喜歡照顧人。她希望透過港大資訊日，了解日後選科有何加分項目，增加入讀心儀學科的機率。

都驚嘅，因為始終有內地學生嚟，啲學位都會少咗，所以要再考好啲。 胡同學

她續指，會首先選擇心儀的學科，但如果該學科較多人選擇，會排在較後的志願次序。

中三的胡同學（左）表示，希望透過港大資訊日，了解日後選科有何加分項目，增加入讀心儀學科的機率。（洪芷菁攝）

中三的王同學在小學四年級時前往內地江蘇讀書，去年轉回香港讀書。他解釋疫情期間學校一直未有實體課，形容「學不到東西，還要交學費」，作為江蘇人的母親讓他返江蘇就讀，期間亦有進修英語備戰國際公開試雅思。他現時希望在香港適應學習環境，而面對愈激烈的競爭，他表示：「競爭大一點，壓力就大一點，可能學習的動力就大一點。」

他打算選修數學M2、物理、資訊及通訊科技，但暫未想到心儀的大學學科。他續指備戰DSE時會多操卷、做聽力試題，而大學選科還是會視乎個人興趣。

中三的王同學（左）打算選修數學M2、物理、資訊及通訊科技，但暫未想到心儀的大學學科。（洪芷菁攝）

中一來港就讀、今年中五的張同學則表示，目前選修經濟及生物，有意報讀大學的法學院。他續指，除了備戰學界比賽，其他時間都用於讀書並多操卷。面對競爭，他指「壓力都會係有，但係做好自己」。而在選大學學科時，他稱只有在達到該學科要求的分數時，才會選擇。