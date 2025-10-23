機場貨機墮海｜機管局：打撈前聲納掃瞄測量海床　潛水員水底勘察

香港國際機場周一（20日）發生嚴重航空事故，一架由杜拜抵港的貨機，降落北跑道後突然左轉衝出跑道，撞到機場保安公司一輛巡邏車，車上兩名保安人員喪生。今早（23日）廣州打撈局的打撈船「南天翔」及拖船「穗救拖18」，已靠近貨機殘骸準備。



機管局晚上再表示，另一艘專業打撈船「南天鵬」預計今晚到港。而委託的專業團隊今晨開始打撈工作前，團隊的專家昨晚（22日）利用聲納裝置進行海床掃瞄及測量，而打撈船「南天翔」今早抵達機場水域後，團隊即時派出潛水員進行徹底的水下探測及其他準備工作。



機管局統籌打撈失事貨機工作。(機管局提供)

機管局指，打撈工作期間，香港國際機場航班運作維持正常；而另一艘專業打撈船「南天鵬」預計今晚到港。由於打撈船進行工作時靠近機場北跑道，所配備的巨型起重機在運作時高度超出限制，北跑道需暫時關閉。為確保機場暢順運作，如有需要，打撈船可迅速離開北跑道的高度限制區域，最快3小時可恢復北跑道運作。

▼ 今早情況 ▼

廣州打撈船「南天翔」就位，準備打撈工作。（蔡正邦攝）

廣州打撈局的打撈船「南天翔」靠近貨機殘骸，準備貨機打撈及移離工作。（羅敏妍攝）

貨機機頭穿窿，殘骸有待吊運。（蔡正邦攝）

貨機機頭朝向跑道、機尾朝海。（黃學潤攝）

消防潛水員在場搜尋飛機「黑盒」。（蔡正邦攝）