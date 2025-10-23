機場貨機墮海｜機管局：打撈前聲納掃瞄測量海床 潛水員水底勘察
撰文：凌逸德
出版：更新：
香港國際機場周一（20日）發生嚴重航空事故，一架由杜拜抵港的貨機，降落北跑道後突然左轉衝出跑道，撞到機場保安公司一輛巡邏車，車上兩名保安人員喪生。今早（23日）廣州打撈局的打撈船「南天翔」及拖船「穗救拖18」，已靠近貨機殘骸準備。
機管局晚上再表示，另一艘專業打撈船「南天鵬」預計今晚到港。而委託的專業團隊今晨開始打撈工作前，團隊的專家昨晚（22日）利用聲納裝置進行海床掃瞄及測量，而打撈船「南天翔」今早抵達機場水域後，團隊即時派出潛水員進行徹底的水下探測及其他準備工作。
機管局指，打撈工作期間，香港國際機場航班運作維持正常；而另一艘專業打撈船「南天鵬」預計今晚到港。由於打撈船進行工作時靠近機場北跑道，所配備的巨型起重機在運作時高度超出限制，北跑道需暫時關閉。為確保機場暢順運作，如有需要，打撈船可迅速離開北跑道的高度限制區域，最快3小時可恢復北跑道運作。
+3
+1
機場貨機墮海｜香港機場指揮塔與機師對話曝光 意外後貨機無回應機場事故一文看清｜杜拜抵港貨機降落後突左轉 撞巡邏車落海2死機場事故｜巡邏車41歲司機遺7歲兒 母親斥航空公司無表態無慰問機場事故｜30歲死者家屬淚灑殮房 胞姊累癱輪椅：打份工都要死！機場貨機衝落海｜機師沒發出求救訊號 機管局︰正常唔會轉出海邊機場貨機墮海｜兩內地重型打撈船今明到港 機管局料打撈持續數日