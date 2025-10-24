機場貨機墮海｜工權會：家屬會見土耳其總領事等　部份已發恩恤金

香港國際機場本周一（20日）發生嚴重航空事故，一架由杜拜抵港的貨機，降落北跑道後突然左轉衝出跑道，撞到機場保安公司一輛巡邏車，令車上兩名保安人員喪生。



協助死者家屬的工業傷亡權益會今晚（24日）表示，家屬近日在機管局和死者的僱主機場保安有限公司（AVSECO）協調下，與運輸及物流局副秘書長洪思敏、土耳其領事館總領事Kerim Sercan EVCIN、Air ACT董事總經理Gunes Nomaler及代表會面。各人向家屬表達慰問，並表示會全力協助和支援家屬，及全力協助調查，找出意外原因。部分單位向家屬提供了恩恤金作緊急支援。



貨機機頭穿窿，殘骸有待吊運。（蔡正邦攝）

工權會續稱，家屬感謝慰問和支援，惟兩個家庭分別育有僅7歲和1歲的子女，惟工傷賠償一般需要一年以上才能發放，故家屬的經濟和住屋壓力仍不少，期待政府部門持續提供協助。

家屬亦期望在事件中「有相當角色」的阿聯酋航空公司，對家屬作出親身慰問和聆聽他們的需要，作出支援；並促政府牽頭與機管局、民航處、機場保安有限公司、警方等部門協調，加快調查進度，讓家屬早日得知事故真相，以及確保涉事者完成整個調查程序，方可離開香港，如有人違反相關條例，必須作出檢控。

消防潛水員在場搜尋飛機「黑盒」。（蔡正邦攝）

香港國際機場10月20日發生嚴重航空事故，導致兩名AVSECO機場保安人員喪生。10月23日上午11時，兩名被撞落海巡邏車死者的家屬一行十多人，與道士抵達機場北跑道對開路祭。眾人身穿反光衣，神情肅穆。（蔡正邦攝）

事發在10月20日凌晨3時許，由土耳其Air ACT濕租（連同機組、維護全包之租賃模式）營運的阿聯酋航空波音747-481（BDSF）貨機，在香港國際機場北跑道降落後，突然左轉衝出跑道，衝破圍欄後，撞及一輛在北海岸線行車道的巡邏車。貨機及巡邏車同墮海，巡邏車上兩名保安人員喪生；貨機4名土耳其籍機組人員則沒有受傷。

貨機機頭朝向跑道、機尾朝海。（黃學潤攝）

民航意外調查機構正調查事故。受機管局委託的專業團隊，日前利用聲納裝置在海床掃描及測量，廣州打撈局的打撈船「南天翔」及拖船「穗救拖18」昨日（23日）靠近貨機殘骸，準備吊起殘骸；另一打撈船「南天鵬」亦抵港加入打撈工作。今日（24日）早上9時許，「南天翔」、「南天鵬」及拖船「穗救拖18」已駛近貨機殘骸，今早吊起一個疑似引擎。

打撈船吊起一個疑似引擎。（翁鈺輝攝）

香港國際機場貨機墮海事故。10月24日下午時分，吊臂再將一束纜索垂落至機尾位置，至4時許仍未見吊起。（翁鈺輝攝）

打撈船「南天翔」及「南天鵬」，一左一右停在貨機殘骸旁邊。（翁鈺輝攝）

貨機殘骸仍在海面等候吊運。（翁鈺輝攝）

拖船「穗救拖18」已經靠近貨機殘骸。（翁鈺輝攝）

昨日（23日）早上「南天翔」率先抵港做準備工作

廣州打撈船「南天翔」就位，準備打撈工作。（蔡正邦攝）

廣州打撈局的打撈船「南天翔」靠近貨機殘骸，準備貨機打撈及移離工作。（羅敏妍攝）

中午時份「南天翔」靠近貨機，在機身右方了解情況。（蔡正邦攝）