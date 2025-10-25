機場貨機墮海｜打撈船在機尾位置 成功吊起一輛車
香港國際機場本周一（20日）發生嚴重航空事故，一架由杜拜抵港的貨機，降落北跑道後突然左轉衝出跑道，撞到機場保安公司一輛巡邏車，令車上兩名保安人員喪生。
今日（25日）上午10時許，廣州打撈局的打撈船「南天翔」及「南天鵬」繼續打撈工作，並在貨機機尾附近水域，成功吊起一架車輛，有可能是被撞落海的巡邏車。打撈船正繼續在香港國際機場北跑道水域打撈，預計將持續數日。打撈工作展開以來，香港國際機場航班運作維持正常。
機管局早前已安排專業團隊處理貨機殘骸，周四（23日）廣州打撈局的打撈船「南天翔」、「南天鵬」及拖船「穗救拖18」已抵港加入打撈工作，昨早（24日）打撈船駛近貨機殘骸，吊起引擎及起落機；昨晚團隊成功將浸在水中的機尾打撈上來，放置在其中一艘打撈船上，並移交民航意外調查機構處理，進行包括取回俗稱「黑盒」的飛行記錄儀的工作。打撈船日間亦先後從海中吊起失事貨機的其中一個引擎及起落架。
