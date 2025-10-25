機場事故｜2個黑盒入水　送實驗室檢查　初步調查報告1個月內發表

香港國際機場本周一（20日）發生嚴重航空事故，一架由杜拜抵港的貨機，降落北跑道後突然左轉衝出跑道，撞到機場保安公司一輛巡邏車，令車上兩名保安人員喪生。



至昨日（24日）晚上10時41分，打撈團隊已於昨日（24日）晚上10時41分吊起失事貨機機尾，並放在躉船，移交民航意外調查機構處理，進行包括取回俗稱「黑盒」的飛行記錄儀的工作。



圖為位於飛機殘骸中俗稱「黑盒」的「飛行數據紀錄儀」及「駕駛艙話音紀錄儀」。（民航意外調查機構提供）

民航意外調查機構表示，正就10月20日一架由阿聯酋阿勒馬克圖姆國際機場抵港的B744貨機（航班編號UAE9788），在香港國際機場北跑道降落後偏離跑道並滑出海面的意外進行深入調查，以確定意外經過及成因。

圖為從飛機殘骸中成功取回俗稱「黑盒」的「飛行數據紀錄儀」及「駕駛艙話音紀錄儀」。（民航意外調查機構提供）

專家會針對搜集到的資料進行深入分析，包括透過調查還原「黑盒」內的數據、與相關人員的面談內容、實驗室實證結果、飛機殘骸、飛機操作程序、飛機系統狀況和維修紀錄、天氣情況等，重塑意外經過，撰寫報告。

根據《國際民用航空公約》附件13，是次意外調查由香港的民航意外調查機構主導以及負責資料發放，並按附件13通報飛機登記國、營運國、設計國及製造國。這些國家調查機構已委派授權代表及專家參與調查，就是次意外調查提供專業意見，美國國家運輸安全委員會以及土耳其運輸安全調查中心已派員抵港，而波音飛機的專家亦有參與。

民航意外調查機構發言人表示，成功取回「黑盒」後，後續的數據處理以及充分分析和整合其他證據需時，將於一個月內發表初步調查報告，並繼續進行徹底及嚴謹的調查，以確定事故的發生經過和成因，並提出安全建議，提升航空安全。

▼ 昨日（24日）晚上至今日（25日）通宵情況 ▼

打撈團隊吊起失事貨機機尾，並放在躉船。（機管局提供）

打撈船將機尾位置（紅圈示）吊上另一艘躉船。（李家傑攝）

打撈船將機尾位置（紅圈示）吊上另一艘躉船，貨機殘骸（黃圈示）仍然等候吊運。（李家傑攝）

貨機殘骸（黃圈示）仍然等候吊運。（李家傑攝）

▼ 昨日（24日）早上情況 ▼

打撈船日間亦先後從海中吊起失事貨機的其中一個引擎及起落架。（機管局提供）

打撈船日間亦先後從海中吊起失事貨機的其中一個引擎及起落架。（機管局提供）

打撈船吊起引擎。（翁鈺輝攝）

香港國際機場貨機墮海事故。10月24日下午時分，吊臂再將一束纜索垂落至機尾位置，至4時許仍未見吊起。（翁鈺輝攝）

打撈船「南天翔」及「南天鵬」，一左一右停在貨機殘骸旁邊。（翁鈺輝攝）

打撈船「南天翔」及「南天鵬」，一左一右停在貨機殘骸旁邊。（翁鈺輝攝）

貨機殘骸仍在海面等候吊運。（翁鈺輝攝）

拖船「穗救拖18」已經靠近貨機殘骸。（翁鈺輝攝）

▼前日（23日）早上「南天翔」率先抵港做準備工作▼

廣州打撈船「南天翔」就位，準備打撈工作。（蔡正邦攝）

廣州打撈局的打撈船「南天翔」靠近貨機殘骸，準備貨機打撈及移離工作。（羅敏妍攝）

+ 3

貨機機頭穿窿，殘骸有待吊運。（蔡正邦攝）

貨機機頭朝向跑道、機尾朝海。（黃學潤攝）

消防潛水員在場搜尋飛機「黑盒」。（蔡正邦攝）