機場貨機墮海｜4名機組人員接受酒精及驗毒測試 結果均呈陰性
香港國際機場本周一（20日）發生嚴重航空事故，一架由杜拜抵港的貨機，降落北跑道後突然左轉衝出跑道，撞到機場保安公司一輛巡邏車，令車上兩名保安人員喪生，4名土耳其籍機組人員圖有受傷，事後被送到北大嶼山醫院接受檢查。
警方表示，就本周一（20日）凌晨3時52分於香港國際機場發生的飛機失事事故，警方隨後向涉事飛機的機組人員抽取血液及尿液樣本進行酒精及驗毒化驗，經政府化驗所化驗後，確認全部機組人員對兩個測試均呈陰性。
打撈工作仍然進行中，打撈船昨日（24日）日間先後從海中吊起失事貨機的其中一個引擎及起落架。至昨日（24日）晚上10時41分，打撈團隊吊起失事貨機機尾，並放在躉船。
機管局表示，將移交民航意外調查機構處理，進行包括取回俗稱「黑盒」的飛行記錄儀的工作。兩艘專業打撈船正繼續於香港國際機場北跑道水域打撈，打撈工作將持續數日。
▼ 昨日（24日）晚上情況 ▼
▼ 昨日（24日）早上情況 ▼
▼前日（23日）早上「南天翔」率先抵港做準備工作▼
