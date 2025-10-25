機場貨機墮海｜4名機組人員接受酒精及驗毒測試　結果均呈陰性

香港國際機場本周一（20日）發生嚴重航空事故，一架由杜拜抵港的貨機，降落北跑道後突然左轉衝出跑道，撞到機場保安公司一輛巡邏車，令車上兩名保安人員喪生，4名土耳其籍機組人員圖有受傷，事後被送到北大嶼山醫院接受檢查。



警方表示，就本周一（20日）凌晨3時52分於香港國際機場發生的飛機失事事故，警方隨後向涉事飛機的機組人員抽取血液及尿液樣本進行酒精及驗毒化驗，經政府化驗所化驗後，確認全部機組人員對兩個測試均呈陰性。



4名機組人員當日被送到北大嶼山醫院。（資料圖片/翁鈺輝攝）

打撈工作仍然進行中，打撈船昨日（24日）日間先後從海中吊起失事貨機的其中一個引擎及起落架。至昨日（24日）晚上10時41分，打撈團隊吊起失事貨機機尾，並放在躉船。

機管局表示，將移交民航意外調查機構處理，進行包括取回俗稱「黑盒」的飛行記錄儀的工作。兩艘專業打撈船正繼續於香港國際機場北跑道水域打撈，打撈工作將持續數日。

▼ 昨日（24日）晚上情況 ▼

打撈船將機尾位置（紅圈示）吊上另一艘躉船。（李家傑攝）

打撈船將機尾位置（紅圈示）吊上另一艘躉船，貨機殘骸（黃圈示）仍然等候吊運。（李家傑攝）

貨機殘骸（黃圈示）仍然等候吊運。（李家傑攝）

▼ 昨日（24日）早上情況 ▼

打撈船吊起一個疑似引擎。（翁鈺輝攝）

香港國際機場貨機墮海事故。10月24日下午時分，吊臂再將一束纜索垂落至機尾位置，至4時許仍未見吊起。（翁鈺輝攝）

打撈船「南天翔」及「南天鵬」，一左一右停在貨機殘骸旁邊。（翁鈺輝攝）

貨機殘骸仍在海面等候吊運。（翁鈺輝攝）

拖船「穗救拖18」已經靠近貨機殘骸。（翁鈺輝攝）

▼前日（23日）早上「南天翔」率先抵港做準備工作▼

廣州打撈船「南天翔」就位，準備打撈工作。（蔡正邦攝）

廣州打撈局的打撈船「南天翔」靠近貨機殘骸，準備貨機打撈及移離工作。（羅敏妍攝）

貨機機頭穿窿，殘骸有待吊運。（蔡正邦攝）

貨機機頭朝向跑道、機尾朝海。（黃學潤攝）

消防潛水員在場搜尋飛機「黑盒」。（蔡正邦攝）