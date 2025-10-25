日本黒毛和牛焼肉牛太攻港不足3年全線結業　集團︰營運策略調整

【結業潮／餐飲業／燒肉／牛太】本港餐飲結業潮持續，日本過江龍但馬屋集團旗下的日式燒肉店「日本黒毛和牛焼肉牛太」宣布，由於營運策略調整，最後一間位於屯門錦薈坊的分店明日（26日）最後營業。該品牌由2022年起進駐馬鞍山新港城中心，同年在沙田及屯門開設分店，惟開業不足3年，各店陸續結業，明日起更暫別香港市場。



但馬屋集團旗下品牌「日本黒毛和牛焼肉牛太」即將全線結。（日本黒毛和牛焼肉牛太FB圖片）

「日本黒毛和牛焼肉牛太」最後一間位於屯門錦薈坊的分店10月26日最後營業。（OpenRice圖片）

日本黒毛和牛焼肉牛太︰因營運策略調整決定結業

再有日式餐廳結業，過江龍「日本黒毛和牛焼肉牛太」上周在社交媒體公布，由於營運策略調整，最後一間位於屯門錦薈坊的分店明日（26日）最後營業，感謝顧客一直以來的厚愛與陪伴。店家又指集團其他品牌將繼續以不同方式，將開心的用餐體驗延續下去。

呢一刻，我哋嘅心情百感交集，每當回想起您哋同朋友圍爐傾偈嘅熱鬧場面，您哋同我哋講「呢塊和牛真係入口即融」嘅滿足表情，仲有您哋生日會、團聚嘅溫暖時刻，我哋心裏面都係滿滿嘅感恩同感動。 日本黒毛和牛焼肉牛太

「日本黒毛和牛焼肉牛太」的裝修風格模仿日本江戶時代。（OpenRice圖片）

店內的120分鐘放題套餐包括肉類、海鮮及甜品，自助吧提供沙律及軟雪糕等。（日本黒毛和牛焼肉牛太FB圖片）

首店馬鞍山新港城中心 開業不足3年各店陸續結業

「日本黒毛和牛焼肉牛太」的裝修風格模仿日本江戶時代，店內的120分鐘放題套餐包括肉類、海鮮及甜品，自助吧提供沙律及軟雪糕等。該品牌由2022年起進駐馬鞍山新港城中心，同年在沙田中心及屯門錦薈坊開設分店，惟開業不足3年，各分店陸續結業，直至上周更宣告暫別香港市場。

店內的120分鐘放題套餐包括肉類、海鮮及甜品，自助吧提供沙律及軟雪糕等。（日本黒毛和牛焼肉牛太FB圖片）

「日本黒毛和牛焼肉牛太」主打日式燒肉。（日本黒毛和牛焼肉牛太FB圖片）

但馬屋集團旗下品牌眾多 包括牛陣等

翻查資料，該店所屬的但馬屋集團旗下主攻日式餐廳，旗下品牌眾多，包括燒肉專門店牛陣、本陣；黑毛和牛壽喜燒放題專門店Gyujin HANARE Platinum Label；洋食風餐廳 Grill Tajimaya グリルタジマヤ；關西風壽喜燒專門店SUKIYAKIYA すきやき屋。