自稱道士男子非禮謀殺智障女　稱只是驅鬼非想嚴重傷害　求准上訴

自稱道士的男子張子材，聲稱為女弟子的21歲輕度智障女兒做法事「驅鬼」，以假陽具為智障女作「破處」儀式，又多番毆打智障女，智障女後來死亡，並發現她身上有達80處傷勢，包括大面積瘀傷。張經審訊後被裁定非禮及謀殺罪成，被判囚終身；事主母涉曾協助張作「破處」儀式，被裁定協助教唆道士非禮罪成，被判非禮罪最高的刑罰10年。兩人不服裁決及判刑，今（27日）到上訴庭申請上訴許可。張稱他對事主所作行為只為驅鬼，無意對事主造成嚴重傷害。法官押後至本周四頒布書面裁決。



上訴人張子材，經審訊後被裁定一項非禮及一項謀殺罪，指他於2019年8月1日至9月2日期間某日，在西貢龍尾村非禮吳恩宇，並在9月2日謀殺吳。張就謀殺罪成判囚終身，另非禮罪則囚10年，兩罪同期執行。

女上訴人吳馬如賡，是女死者吳恩宇的母親，她被裁定協助和教唆非禮另一人罪成，指她於同年8月某日，協助教唆張子材非禮吳恩宇，被判囚10年。

自稱道士的張子材，稱其行為只是驅鬼，並非想嚴重傷害事主，向上訴庭申請上訴許可。(資料圖片)

張子材原本是一名中醫師，事主母親求診時認識他們一家。

被告張子材因租約期滿，後來與女事主父母合租西頁龍尾村的村屋同住。(資料圖片)

律師強調張的行為只是驅鬼

代表張子材的律師陳詞指，原審時不爭議張曾向事主作道教儀式的襲擊，雖然張在案發前兩天曾襲擊事主及逼她飲茅台，但該些行為不一定導致事主死亡，事主身上的傷勢亦非全由張造成，張未有就該些行為被起訴，但原審法官未妥善引導陪審團。律師強調，張的行為只是驅鬼，無意對事主造成嚴重傷害。

女上訴人指其案情不涉性滿足

女上訴人吳馬如賡的律師陳詞指，張是吳馬如賡的師父，她相信張的驅鬼儀式能幫其女，案中不涉性滿足。惟原審法官引導時未有就此向陪審團作恰當總結，引導傾向控方案情，有欠公平。

律政司指張知其行為未獲事主同意

律政司代表回應指，原審法官的引導對兩名上訴人都公允，女上訴人涉協助張非禮，若張的非禮罪不成立，她的協助教唆罪名亦應不成立。惟案中行為屬猥褻，張亦知悉其行為未獲事主同意。

案件編號：CACC226/2024