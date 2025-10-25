許樹昌料夏季流感「有排都未完」　或與冬季流感形成超長流感季節

本港夏季流感季節已持續近七周，社區爆發個案仍處於高水平，香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（25日）受訪指，夏季流感仍未有見頂的跡象，估計「有排都未完」，並極有可能與冬季流感重疊，形成一個超長的流感季節。他呼籲高危人士接種疫苗，又指今次流行的主要是H3N2甲型流感病毒，社區過去一段時間未有接觸，因此免疫力較低。

許樹昌在商台節目《政經星期六》指出，流感季節短則6星期，長則可達18星期，意味著目前的情況「預計有排都未完」。隨着天氣逐漸轉涼，冬季流感季節亦將來臨，許樹昌預計夏季流感極有可能與冬季流感重疊，形成一個超長的流感季節。他又說一旦流感季節延長，重症與併發症死亡個案將持續浮現，會對原本已緊張的公立醫院急症室及內科病房構成沉重壓力。

今次流行的主要是H3N2甲型流感病毒株，與過往流行的H1N1病毒株不同，由於社區已有一段時間未有大規模接觸H3N2病毒，市民的免疫力普遍較低。許樹昌又稱，9月開學後學童聚集，令流感病毒傳播較為廣泛。

許樹昌表示，接種流感疫苗仍是預防重症和死亡最有效的方法，新一季的流感疫苗能提供約4至6成的保護力。他續說，某些群組因身體狀況較易出現嚴重併發症，包括居於安老院舍的長者、所有65歲或以上的人士，以及介乎50至64歲並患有長期病的市民。此外，從6個月大的嬰幼兒到成年的免疫力弱人士，以至懷孕婦女，感染後風險亦較高，許樹昌呼籲他們盡快接種疫苗，並可考慮接種疫苗加強劑，減輕重症及死亡風險。

他提醒家長要留意子女的狀況，如子女持續高燒不退，並伴隨氣促，家長就要警惕是否出現早期肺炎。兒童偶爾也會出現腦炎等嚴重併發症，會出現劇烈嘔吐，甚至神志不清等徵狀，家長應立即帶子女求醫。

現時全球多地亦處於流感季節，鄰近的中國南方地區、日本及南韓正值流感流行期，其中日本更提早了5個星期進入高峰。許樹昌議，市民在出發外遊前，最好先接種流感疫苗。

