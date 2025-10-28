基孔肯雅熱｜專家指未來兩周屬關鍵　氣候變化等令病毒傳染更迅速

今年七月左右，廣東佛山開始爆發蚊傳疾病基孔肯雅熱，本港至今錄得約40宗輸入個案，近日更出現本地個案。患者居住的黃大仙鳳德邨，同區一名學校校工亦確診，感染源頭有待確認。



香港大學臨床醫學學院微生物學系臨床教授陳福和今日（28日）受訪指，未來兩周屬關鍵，如再發現本地個案，對防蚊工作將帶來更大挑戰。他又指隨着氣候變化，及全球往來發達後，相關疾病傳播得更廣及更迅速，「香港無法獨善其身」，市民應做好防蚊措施，高風險人士如長者等需多加注意。



衞生署10月26日公布出現首宗本地感染基孔肯雅熱個案，患者居於鑽石山鳳德邨，屋苑對面的龍蟠苑即有人員噴滅蚊煙霧。（梁鵬威攝)

陳福和指基孔肯雅熱爆發可分為兩階段，首階段是在7月佛山爆發大規模疫情，由於中港兩地往來頻繁，本港今年至少亦錄得約40宗輸入個案。他續指佛山疫情至今仍然持續，情況需要關注。

第二階段則自本港出現首個本地個案開始。何福和指，衞生署衞生防護中心等部門應對迅速，在五日時間內便診斷出該本地個案，並且在其住所附近設置了健康醫療站，當市民發現懷疑確診基孔肯雅熱，便可到醫療站求助。

在香港普遍存在的白紋伊蚊可以傳播基孔肯雅熱。（資料圖片）

與其他蚊傳疾病不同，他指感染基孔肯雅熱後會有明顯病徵，約七成患者出現關節痛，因此患者較易察覺自己是否患病。何福如補充當局正打算逐家逐戶派發問卷，主動尋找潛在個案，相信此舉再加上當區居民的配合，可更有效篩查出個案，有利防止基孔肯雅熱的傳播。

何福如表示，接下來的兩個星期將是疫情的關鍵時期，目前幸好兩宗本地個案屬同一地區，彼此有關聯，但如在其他區亦出現本地個案，將令防疫工作有更大挑戰。不過，隨着秋冬季節的到來，蚊蟲指數會回落，但市民仍需注意防範，特別是外出時應穿著長袖衫，噴蚊怕水等以防蚊蟲叮咬。

他指自佛山爆發基孔肯雅熱後，團隊翻查2023年及2024年的數據，又在今年檢測超過2,000個蚊樣本，所有樣本對基孔肯雅熱病毒均呈陰性，希望可向政府索取最新的蚊樣本，以調查病毒在蚊之間的傳播情況。

何福如又說，基孔肯雅熱並非新傳染病，只是疫情的傳播速度前所未有，這與氣候變化息息相關，全球的疫情狀況也影響到本地，形容「香港無法獨善其身」。本港今年亦有一名長者感染基孔肯雅熱後，因自身疾病及併發症去世，何福如指雖然基孔肯雅熱並不致命，死亡率約為千分之一，但一些高風險人士，如長者、接受類固醇治療的病人或曾接受器官捐贈者都需特別小心。他又指，基孔肯雅熱會令人關節痛，痛楚最長可持續數月，令患者極度痛苦。