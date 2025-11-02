今日新聞8分鐘｜海南農民示威傳鳴槍｜單車男秒切線遭私家車撞

屯門小巴和輕鐵相撞出軌12傷 小巴司機被困 目擊者︰咁X大鑊

屯門發生嚴重車禍。今日（2日）凌晨零時許，一輛路線N44B的19座小巴由屯門碼頭出發，前往落馬洲管制站，另一輛路線615P輕鐵列車往屯門碼頭方向行駛，途經青麟路、兆康苑對出路口時，兩車發生相撞，列車衝前出軌停下。

車禍中，共有12名傷者。小巴司機受輕傷，腳部一度被夾，小巴6男2女乘客受輕傷，輕鐵車長和1男1女乘客同受輕傷，消防接報到場，成功鋸門救出小巴司機，全部傷者清醒送院，港鐵職員到場了解事件，警方正調查車禍原因，現場交通一度受阻。

秀茂坪安禧街房協地盤男工高處墮斃 涉事地盤曾生冧天秤3死慘劇

秀茂坪發生致命工業意外。今日（11月2日）下午約3時20分，一名男工人從安禧街一個房協建築地盤高處墮下，重創昏迷，工友大驚報警；惜救護員接報趕抵，證實姓李（47歲）事主明顯死亡。

據了解，事主從9樓高的棚架位置跌落平台；警方將案件列作「工業意外」跟進；勞工處表示，已派員到場，正調查意外原因。

大埔三門仔七旬躉船雜工疑踏空 由船上墮海 昏迷送院搶救後不治

今日（1日）中午12時47分，大埔三門仔漁安街一名七旬男子墮海。事主其後獲救，但昏迷不醒，由救護車送往那打素醫院搶救，惟終告不治。

海南農民因被砍檳榔樹爆示威 掀多車掟石塊 網傳警一度鳴槍

海南瓊中據報發生「大規模示威」。起因為海南海膠（海南天然橡膠產業集團）砍伐大量檳榔樹，從而引發憤怒的農民圍堵公司辦公樓抗議，期間更掀翻車輛、拆毀公司招牌，還向公司人員及防暴警察掟石塊，網傳一度有警察鳴槍震懾。

有片｜青山公路單車男揚手切線 遭私家車撞倒 網民：老奉讓你？

青山公路昨日（1日）發生涉及單車的交通意外，事發影片在網上流傳。影片可見單車隊沿荃灣青山公路青龍頭段行駛，期間一名白衣單車手揚手示意，欲從左線切向右線，後方私家車疑收掣不及，撞到單車車尾，單車人倒地。涉事踩單車的姓曹男子（21歲）手腳、額頭擦傷及扭傷，清醒由救護車送往仁濟醫院治理。

事件惹起網民熱議，有人質疑突然切線行為，指「打手勢同cut（切）線同步進行仲要咁快速度，其他人望都唔望就跟住cut（切）線，架私家車都唔夠距離煞車」、質疑「老奉讓你？」，亦有人認為私家車安全意識不足。

全運會｜多名港隊運動員擔任火矩手 佘繕妡冀如火一般發光發亮

全運會火炬傳遞儀式今日（2日）在香港、澳門、廣州、深圳同步舉行，香港站傳遞儀式早上9時30在添馬政府總部起步，由港隊男子乒乓球運動員黃鎮廷擔任首棒火炬手，並由女子劍擊運動員佘繕妡擔任最後一棒，到達終點啟德體育園。

兩位運動員對於有幸成為火矩手感到榮幸，又表示希望在今屆賽事爭取好成績。佘繕妡認為火代表力量及希望，有如運動員追夢一樣，希望市民可以一同享受運動員追夢的過程，又期望自己能像火一般在賽事發光發亮。有份擔任火矩手的劍擊隊總教練鄭兆康則表示，今屆劍擊賽事在港舉行是天時地利人和，希望可以取得金牌，實現劍擊隊「零的突破」。

海關西環迷你倉檢$1600萬K仔拘一男 揭毒販靠代收服務避免現身

海關在西環一工廈內的迷你倉搗破一個毒品倉，檢獲市值約1,600萬元的氯胺酮（俗稱K仔）。調查顯示，販毒集團利用迷你倉代客收件服務，暫存毒品，再適時帶走毒品，全程遙距控制收貨過程。

海關昨日（10月31日）拘捕一名迷你倉的49歲男登記人。據悉，販毒集團已租用涉事倉庫半年。

告別議會專訪｜江玉歡：改革須先改官心 心存偏見聽什麼都是批評

立法會議員江玉歡早前宣布不再競逐連任，回歸律師本業。這位自喻「江大俠」的代議士，在進入議會之初便因「免針紙」事件中批評政府做法專橫而嶄露鋒芒。四年下來，她也以充滿個性的議事風格為人熟知，既質疑議員議案流於「說給錄音機聽」的形式，也直言官員回覆時常淪為「遊花園」表演。

宣布棄選當天，她朗誦蘇軾的《定風波》自況，然而，這首古詞的名句「歸去，也無風雨也無晴」，似乎並不反映她如今的心境。她在本屆立法會接近尾聲時多次發出改革呼聲：施政報告的內容要貼地、立法會議事效率要提升........坊間視她為本屆立法會的「敢言」派，她卻對這種稱譽不以為然。離開議會在際，她接受《香港01》專訪，強調「江玉歡從來都不是敢言，是真心說話」。