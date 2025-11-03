香港基因組計劃｜累逾5.2萬參加者　未來5年冀蒐7萬樣本助尋病因

香港基因組中心自2021年開展「香港基因組計劃」以來，成果理想。該中心表示，截至2025年10月中，已成功招募超過52,000名參加者。處理的基因組數據量極龐大，超過9,000TB。中心已制訂未來5年、直到2030年的發展藍圖，目標是收集60,000至70,000個樣本，進行全基因組測序。



香港基因組中心表示，自2021年開展「香港基因組計劃」以來，成果理想。截至2025年10月中，已成功招募超過52,000名參加者。圖左起：腎病科專科醫生馬銘遙、香港基因組中心首席醫務及科學總監鍾侃言及心臟科專科醫生李博謙。

推出快速基因組測序 曾兩日內完成助臨床診斷

香港基因組中心於新聞簡報會上表示，該中心其中一個重要進展是推出快速基因組測序，曾在兩日內完成全基因組測序及相關分析，協助醫護團隊因應診斷探討適切可行的治療方向，為臨床診斷提供重要資訊。

根據醫務衞生局委託獨立顧問所進行的評估研究顯示，接近90%受訪香港基因組計劃參加者均表示，對其整體經驗感到滿意或非常滿意。

77%參加者認為測序結果有利治療 中心研究藥物基因組學

香港基因組中心首席醫務及科學總監鍾侃言醫生表示，全基因組測序有助醫護團隊為病人尋找潛在發病原因。受訪的基因組計劃參加者中，77%認為測序結果對其治療方案帶來正面成效，如確診病因，終結病患多年的尋找病因歷程、更精準的用藥方案、減少用藥副作用、手術及後續治療建議等；此研究刊登於醫學權威期刊The Lancet Regional Health – Western Pacific。

鍾侃言指出，中心亦將著力研究藥物基因組學。這是有關基因遺傳變異如何影響藥物方案及用藥份量，亦會影響治療成效。現時科學界逐漸對這範疇感興趣，這個領域相當值得投放資源。他將在本月香港舉行的基因組醫學國際會議上有更詳盡講解。

積極推動跨地域合作 基因組醫學國際會議本月舉行

香港基因組中心亦積極推動跨地域的合作，為病人帶來更大的福祉。鍾表示，歡迎與更多專家經驗交流，包括從基因組角度分析複雜的個案。他又指，香港基因組中心建立以華南地區人口為主的基因組數據庫，當中涵蓋超過20項遺傳病、罕見病和常見病例，有助與國際專業研究及醫療團隊進行交流，推動醫藥研發及創新。

他又提及香港基因組中心首次聯同國際罕見病協會（Rare Diseases International）及全球最具影響力醫學期刊《刺針》罕見病專家委員會（The Lancet Commission on Rare Diseases）辦的醫學盛事：基因組醫學國際會議，將於11月17日於香港舉行，雲集超過20個國家和地區的業界領袖，就基因組醫學、罕見病、人工智能、數據共享等議題進行討論。

精準識別致病根源 安排針對性個人化治療

而在今次的新聞簡報會上，香港醫學專科學院 – 香港基因組中心「基因組醫學卓越研究獎」得獎學者、腎病科專科醫生馬銘遙，及香港內科醫學院 – 香港基因組中心「基因組醫學卓越海外及本地進修獎學金」得獎學者、心臟科專科醫生李博謙，以及鍾侃言亦分別以不同個案，講述全基因組排序在罕見病、心臟以及腎病領域上，如何為患者帶來更合適的治療方案，同時惠及患者家屬。

馬銘遙分享的腎病個案中，基因組醫學的應用無論在診斷、預後、治療方案抑或腎臟移植風險評估等方面都帶來正面影響。長期腎病是健康的「隱形殺手」，希望能就此提升公眾的認知。

李博謙則透過心肌病變的病人個案，闡述基因組醫學在診斷及治療方面擔當的重要角色。他講解的個案中，利用了基因組測序精準識別致病根源，並為患者安排針對性的個人化治療方案，助患者重返正常生活，以及幫助她的家庭更好地計劃未來，安排有關生育計劃的基因諮詢，例如進行胚胎植入前基因測試和產前診斷。