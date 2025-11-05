腦癱兒父母照顧、求醫、苦候醫委會聆訊　尋真15載堅信正義終會來

【尋／沉真相：醫委會消失的聆訊？】黎遠建2009年出生後3日癲癇，最終腦癱、四肢殘障，終身需要輪椅相伴，智力僅3至4歲。下月黎遠建迎來16歲生日，父母除了盼望兒子健康成長，更希望醫委會找出16年前的真相—— 兒子癲癇後4個半小時，涉事醫生才回到醫院診症及處理，是否兒子腦癱及四肢殘障的原因之一？



黎氏夫婦2010年向醫委會投訴，至上月終於等到聆訊展開，豈料未開始已經結束—— 醫委會研訊小組10月28日以秘書處未能解釋為何拖延案件多年，對被告醫生不公，決定永久終止聆訊。母親彭紅英感嘆：「十幾年咁長時間，就咁匆匆幾個字就終止咗呢個聆訊。」作為證人的父親黎志堅一直在庭外等候傳召：「我都未出庭，點解咁快結束呀？」



研訊小組判詞揭示秘書處在案件初步審議、準備首次聆訊、重新安排聆訊日期三個環節中均有拖延。相比起指控不成立，兩人認為永久終止聆訊更令人不解、難受和失望，一度申請法援以提出司法覆核。醫委會於聆訊後一星期（3日）宣布覆核永久終止的決定，黎志堅說看到一絲曙光，期望醫委會「糾正錯誤決定」。兩夫婦心中繼續保持信念，相信正義始終會到來。



2009年，內地夫婦黎志堅及彭紅英在浸會醫院誕下兒子黎遠建。（鄭子峰攝）

黎遠建出生後3日癲癇，最終腦癱、四肢殘障。（鄭子峰攝）

2025年10月28日，黎志堅和太太彭紅英清早從深圳到黃竹坑的醫委會會址，出席針對兒科醫生薛守智的聆訊。控罪指黎遠建於浸會醫院出生後3日癲癇發作，薛守智未有即時檢查或調查。護士證人口供指曾三度以電話通知薛守智，他至早上8時才到育嬰室檢查病人，此時距離黎遠建首次抽搐已過了4個半小時。

聆訊早上9時半開始，列作證人的黎志堅在庭外守候，彭紅英則在會議室內與薛守智醫生對簿公堂。醫委會主席鄧惠瓊以英語發言，彭紅英透過即時傳譯理解。約1小時後，研訊小組委員、薛守智醫生、律師等人動身離開會議廳。她愕然：「佢哋起身走嘅時候，我話咩事啊？後尾翻譯嗰啲，我有啲聽唔清楚。咩事啊？大家點解會走咗啊？」

會議室外，示意會議進行中的紅燈熄滅。庭外的黎志堅看到眾人離開，感到奇怪：「點解咁快出嚟嘅？佢地話結束咗。吓？點解啊？咁快嘅？好突然囉，我都未出庭，點解咁快就結束呀？」

十幾年嚟咁長時間，就咁匆匆，佢哋就咁匆匆幾個字就話終止呢個聆訊。 彭紅英

兒子出生後，黎志堅和彭紅英走遍全國，為他尋找治療方法。（鄭子峰攝）

原本憧憬一家五口生活 走遍全國尋醫治良方

回望2009年，內地夫婦黎志堅和彭紅英已育有一子一女，準備在香港迎接第三胎黎遠建，打算日後一家五口在深圳生活，黎遠建每天來回香港上學，空閒時一起到遊樂場玩耍。過時過節更可一同回到汕尾，感受家鄉的節日氣氛，把傳統習俗都體驗一遍。

黎遠建出生後腦癱及四肢殘障打亂一切計劃—— 彭紅英為照顧兒子辭去工作，一手包辦餵食早午晚餐、幫忙拉筋、洗澡等；黎志堅在事件往後數月仍不敢相信事實，未有工作；他的母親亦因此患上抑鬱症，至今近16年仍要服藥。

一開始推遠建出去，去樓下行下，或者去商場，好多人都望住，（覺得）點解呢個細路仔會咁，用啲異樣眼光去睇。其實嗰陣自己心裏都好難受，覺得好自卑，我又驚佢自卑…… 呢種感受真係好難受。 黎志堅

兩夫婦把兒子帶回內地照料，多年來走遍全國求醫，嘗試針灸、幹細胞移植、中草藥等治療，「國內好多大嘅醫院，廣州、北京、天津、瀋陽，好多地方都去過」。不過始終成效有限，加上治療費用高昂，每月動輒數萬元，單靠黎志堅從事建築的薪水難以應付，有時甚至要向朋友借錢。

黎志堅和彭紅英居於內地，不時來港探望就讀特殊寄宿學校的兒子。（鄭子峰攝）

黎遠建智力僅約3歲 現居香港特殊寄宿學校

黎遠建去年獲安排在香港入讀特殊寄宿學校，彭紅英繼續住在深圳，黎志堅則於北京工作。夫婦幾乎每月來港探望兒子，與他聊天、餵他吃飯，但限於學校日程，每次見面僅約一小時。

學校員工向兩夫婦反映，每當黎遠建知道他們來訪，都會興奮到睡不着。16歲的黎遠建智力相等於3至4歲小童，現於學校學習認字，可透過眼神及點頭方式與他人溝通。黎志堅說：「前兩日去見佢，個老師都話佢識，1到10都認到嘅。」

15年來，黎志堅和彭紅英等候醫委會展開研訊，不敢不接來自香港的電話。（鄭子峰攝）

15年來不敢不接香港電話

黎遠建出生後翌年，兩夫婦向醫委會投訴，懷疑醫生延誤處理兒子癲癇令他腦癱及終身殘障。多年來，他們接收到調查進度的資訊不多，僅知道原訂2016年7月13日召開聆訊，及後醫委會應被告要求推遲。

兩夫婦多年來一直等候新的聆訊日期，黎志堅說：「好多啲香港嘅電話打嚟，我都有聽，但好多都係個啲傳銷電話嚟，每一個電話我都好驚冇接到，日日都去郵箱睇下有冇信件。」

個過程肯定係覺得心裏好急囉，成日都諗住幾時有消息呀？幾時有結果啊？幾時有個交代比呀遠建啊？ 黎志堅

秘書處突然重啟案件，兩夫婦認為是由於去年透過律師向醫委會發信，12月又聯同社區組織協會召開記者會，令案件再次曝光。

主席鄧惠瓊在10月28日的聆訊上，以英語宣讀14頁紙的決定，反映秘書處在案件初步審議、準備首次聆訊、重新安排聆訊日期三個環節中均有拖延。（資料圖片／羅君豪攝）

醫委會判詞揭案件多番延誤

為何醫委會需時15年處理案件？主席鄧惠瓊在10月28日的聆訊上，以英語宣讀14頁紙的決定，反映秘書處在案件初步審議、準備首次聆訊、重新安排聆訊日期三個環節中均有拖延。

醫委會2010年接獲投訴後，負責審視證據的初步偵訊委員會，其主席花了3年半把案件轉介至整個委員會審視，及後決定召開聆訊；案件原訂2016年7月13日召開聆訊，秘書處開審前7天才向被告醫生提供涉事護士的口供，被告以準備時間不足為由，申請推遲聆訊日期；聆訊小組指由2016年7月起「秘書處超過8年沒有採取任何行動」（no further step was taken by the Secretariat for over 8 years），亦無法提供任何合理的解釋。研訊小組決定終止聆訊，同時禁止秘書繼續紀律調查案件。

針對被告的紀律研訊程序本身，已經變得具欺壓性和濫用性，因此必須停止。 醫委會主席鄧惠瓊

黎志堅和彭紅英認為，永久擱置研訊較宣告對醫生的指控不成立更讓他們失望。（鄭子峰攝）

父母嘆未開始已結束 較指控不成立更失望

黎氏夫婦形容此結果比起宣告對醫生的指控不成立更讓人失望，黎志堅說：「因為都未開始就結束咗，都冇機會比我哋講，或者係佢哋真正地審呢件案，佢都冇審到就結束咗。」

「我哋就以為你哋香港呢啲，點解會同我哋大陸咁唔同嘅？一件事需要等咁耐呢？我哋一直一路係等，等到我哋都差唔多咁多歲啦，上有老下有細，成家人都係等呢個結果，又唔知香港呢啲制度係點嘅。」彭紅英說。

社區組織協會幹事彭鴻昌（左）多年來協助黎氏夫婦的案件。（鄭子峰攝）

研訊宣判一周 醫委會決定主動覆核

永久終止研訊的決定惹來社會質疑及嘩然，醫務衞生局局長盧寵茂早前表示高度關注案件，去信醫委會主席要求交代處理投訴和研訊的機制，並且提出完善的建議。

事件發酵一星期，黎志堅星期一（3日）代表兒子申請法援，以司法覆核決定，理據是裁決「明顯不穩妥」、「只顧及被告一方利益，未有平衡病人及公益」、「未有解釋延誤8年的原因之前作出裁決」。

當日晚上，醫委會宣布決定主動覆核研訊小組決定，今月22日處理。黎志堅說看到一絲曙光，期望醫委會「糾正錯誤決定」。

醫委會11月3日宣布主動覆核研訊小組決定，今月22日處理。黎志堅說看到一絲曙光，期望醫委會「糾正錯誤決定」。（鄭子峰攝）

明年黎遠建迎來16歲，距離成年再邁前一步。兩夫婦計劃為他申請成人院舍，繼續留港，其餘一切，包括向醫委會的投訴只能見步行步。

黎志堅深信：「正義始終會嚟。」