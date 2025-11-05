母服藥後亡　子投訴9年批醫委會醫醫相衛：想拖到不了了之？

【尋／沉真相：醫委會消失的聆訊？】9年來，江海洪始終不願多談母親突然逝世的事。當日母親肚痛，服用上門診症醫生的處方注射止嘔針，醫生離開後兩分鐘，母親便斷氣。



江海洪和妹妹2016年向醫委會提出投訴，3年後醫委會接受涉事醫生解釋，決定終結紀律行動。同年死因庭有如「翻案」一樣，不但點名批評醫生「非誠實可靠」，更指他處方的止嘔針加劇死者病情，病歷報告亦錯漏百出，把死者列作男性。



不過，醫生應否受到懲罰還待醫委會聆訊定奪。兩兄妹2021年再向醫委會投訴，至今四年兩度獲回信稱「稍後再出回覆」。由首次投訴距今9年，自認為「門外漢」的江海洪質疑為何醫委會不能清楚交代案件進度和聆訊日期，問：「係咪當受害人有晒所有證據嘅時候就拖佢，拖到最後就不了了之...... 係咪佢哋自己圍內嘅利益團體，大家互相庇護呢？」



死者賴來香兒子江海洪母親服用上門診症醫生的處方藥後斷氣亡。圖為江海洪2019年出席死因庭聆訊。（資料圖片／李慧娜攝）

76歲婦家中服藥後斷氣 醫委會一度終止紀律行動

2016年3月，76歲的賴來香因便秘肚痛，找來醫生司徒敬豪上門診症。她服用處方藥物後，於醫生離開住所兩分鐘後斷氣，女兒及工人隨即召喚救護車送她到醫院，可惜回天乏術。

佢處方之後，我啊妹發現媽咪冇呼吸，佢就離開咗，個醫生已經離開咗。 賴來香兒子江海洪

她的子女同年4月向醫委會投訴醫生，等待3年，醫委會2019年2月初級偵訊委員會接納醫生解釋，終結紀律行動。死者兒子江海洪憶述當時沒其他證據可以提出，只好無奈接受結果。

醫生司徒敬豪2016年上門為7旬婦人診症及處方藥物，離開不久病人斷氣死亡。2019年死因為認為醫生並非誠實可靠證人，又認為其處方藥物令死者呼吸困難。（資料圖片／李慧娜攝）

死因庭揭醫生用錯藥 病歷報告錯漏百出

5個月後，案件迎來曙光。2019年7月，死因裁判官裁定死者死因不明，批評醫生司徒敬豪「非誠實可靠的證人」，認為他企圖以證供掩飾治療病人當時的問題。專家認為病人情況根本不適合注射「止嘔針」茶苯海明。基於她當時身體狀況，即使要用也不應按常人劑量，用藥後也要觀察病人情況。

死因裁判官又批評醫生的病歷報告錯漏百出、不堪入目。從2016年9月至2018年7日給予警方的醫療報告，一共修改了5次，其中醫生將賴來香的性別列作男性，又將維生指數寫成「Ｎo no no fever（沒有，沒有，沒有發燒）」。死者兒子江海洪有到庭旁聽，引述法官質疑：「Ｎo no fever（沒有，沒有發燒）嘅意思係咪負負得正？即係究竟有冇Fever（發燒）？」。

死因庭2019年審理案件。死者女兒江芝嫻稱醫生上門看其母賴來香，醫生離開約兩分鐘後，其母已斷氣。（資料圖片／李慧娜攝）

再次投訴至今4年 醫委會兩稱稍後回覆

兩年後，賴來香的子女取得法庭謄本後於2021年再向醫委會投訴，他形容自己只是個「門外漢」，希望成員包括專科醫生的醫委會處理。醫委會同月回函覆稱稍後回覆，雙方再下一次通訊已是2024年7月，兩人去信查詢進度，醫委會同樣表示要稍後作出回覆。

江海洪批評醫委會處理投訴「完全冇效率」，而且答覆官腔，投訴人無法得知個案何時處理，「完全冇跟進，講完之後就算數，我都唔知幾時」。

如果係嗰個時間處理唔到，係咪要覆返我哋因為咩原因處理唔到？大約會延遲延到幾耐？呢個係商業社會或者政府部門，𠵱家都係好普通嘅做法啦。 江海洪

由首次投訴至今9年，江海洪質疑為何醫委會不能清楚交代案件進度和聆訊日期。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

江：想不了了之？是否利益團體互相庇護？

一對內地姓黎夫婦2009年來港產子，兒子疑因醫療事故致腦癱及四肢殘障。二人翌年向醫委會投訴涉事醫生，拖延15年至上月28日展開研訊。研訊小組基於醫委會秘書處未能解釋案件拖延的原因，認為對被告醫生造成不公，最終決定終止研訊。事隔一周，醫委會決定主動覆核決定，月尾召開聆訊處理。（另見稿）

當得悉研訊小組決定終止聆訊時，江海洪擔心媽媽的個案也有同樣下場。

係咪當受害人有晒所有證據嘅時候就拖佢，拖到最後就不了了之...... 係咪佢哋自己圍內嘅利益團體，大家互相庇護呢？…… 你醫委會𠵱家又唔去處理呢件事，咁佢咪繼續可以行醫囉，佢冇野㗎，咪對啲受害者家屬公唔公平呢？ 江海洪

如今，他希望透過傳媒報道引起關注，促使醫委會加快處理聆訊，為亡母的案件早日劃上句號。