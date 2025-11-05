拖拉15年聆訊、極罕醫委會覆核決定　即使可「翻案」距真相多遠？

【尋／沉真相：醫委會消失的聆訊？】雙非子腦癱案等候醫委會研訊15年，最終醫委會因秘書處未能解釋拖延多年理由，決定永久終止研訊，至前日（3日）宣布覆核決定。根據以往資料及醫委會委員記憶，這是歷來第二宗醫委會主動覆核的案件，對上一宗要數2013年，涉及秘書處漏報被告醫生前科。



消息人士稱，在醫委會本月22日處理覆核的會議上，第一關是控辯雙方是否同意覆核結果。如果沒有異議，毋需重新排期，可即時重開研訊。委員林志釉則表示需協調控辯雙方、證人及研訊小組成員的時間，預計需時兩至三個月後才能重開研訊。他指一旦重開聆訊，或較難傳召證人，但控辯雙方證人的陳述證供有文件紀錄，醫委會亦會邀請投訴人作證。



內地夫婦黎志堅和彭紅英（右二及右一）16年前來港產子疑遇醫療事故，向醫委會投訴涉事醫生15年。（鄭子峰攝）

消息：如控辯雙方同意覆核結果 可即時重開研訊

研訊小組前日（3日）宣布覆核雙非子腦癱案永久終止聆訊的決定，原因是「因應早前一項相關案例未在研訊中由雙方的法律代表提交給小組考慮」。消息人士指，是由於出現新的法律觀點，形容早前聆訊時「控辯雙方的律師都沒有做足功課提供該案例」。

醫委會的聆訊制度有如法庭聆訊，被投訴的醫生一方可聘請法律代表，而代表秘書處的律政司人員則有如控方。消息人士稱，在醫委會本月22日處理覆核的會議上，如控辯雙方同意覆核決定且沒有異議，則可以即時重開研訊，或毋需重新排期。若被告律師不同意研訊小組覆核結果，可以申請司法覆核去推翻覆核決定，待法院完成處理後，醫委會再決定是否開庭。

醫委會委員林志釉估計如果覆核成功，需協調控辯雙方、證人及研訊小組的時間，預計需時兩至三個月後才能重開研訊。（資料圖片）

林志釉：或需約兩個月協調聆訊時間

現任委員林志釉估計如果覆核成功，需協調控辯雙方、證人及研訊小組的時間，預計需時兩至三個月後才能重開研訊。問及聆訊的難度、會否很難找到以往的陳述證供，他指證人或較難找回，但控辯雙方的陳述證供有文件紀錄，醫委會亦會邀請投訴人作證。

2013年首次覆核 秘書處不知被告醫生有前科

醫委會最近期的一次覆核追溯至2013年黃德鄰案，他涉嫌串謀3名病人發出40多張虛假診金收據，以詐騙醫療保險費用。當時紀律研訊小組主席麥列菲菲以為他沒有「前科」，僅發警告信輕罰。

記者追問下，麥列菲菲才得悉黃德鄰3年前有同類專業失德記錄，但秘書處的資料庫沒有紀錄，亦沒有向研訊小組提供，秘書處為此向小組致歉。麥列菲菲立即召回醫生及律師等重新判刑，黃德鄰被罰停牌4個月，此為醫委會歷來首宗覆核個案。

醫委會最近期的一次覆核追溯至2013年黃德鄰案，當時紀律研訊小組主席麥列菲菲以為他沒有「前科」，僅發警告信輕罰。（資料圖片）

雙非子腦癱案或歷來第二次覆核

醫委會研訊小組甚少主動覆核，有委員相信是次雙非子腦癱案是歷來第二次、近十年的首次。委員林志釉稱任期內研訊小組沒有主動覆核，蔡堅亦表示記憶中沒有相關個案。協助病人及家屬的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，研訊小組極少覆核決定，是次是他負責的第一個覆核個案。

社區組織協會幹事彭鴻昌（左）多年來協助黎氏夫婦的案件。（鄭子峰攝）

黎遠建出生後3日癲癇，最終腦癱、四肢殘障。（鄭子峰攝）

投訴人或被告可司法覆核挑戰醫委會決定

除了研訊小組主動覆核結果，投訴人或被告亦可以向法院入稟司法覆核，挑戰聆訊小組決定。過去5年有至少三宗病人家屬入稟司法覆核，理據包括醫委會拒絕接納投訴、認為醫委會懲處過輕等，其中投訴醫生不當使用標靶藥的個案已被駁回。

至於成功司法覆核的個案，要追溯至2012年轟動一時的紗布封喉案。73歲男病人王肯構2011年於九龍醫院療養期間，喉間的永久造口被紗布封上，窒息致死。醫委會以死因庭已裁定王肯構死於意外為由，拒絕受理投訴。及後病人家屬司法覆核成功，醫委會裁定涉事醫生黃卓義三項專業失德，停牌6個月。

醫委會裁定黃卓義專業失德罪成，判停牌6個月。（資料圖片）