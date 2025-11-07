殮房收費｜殯儀業界倡以勸喻取代收費　「溫馨提示」家屬盡快安置

醫管局公立醫院殮房遺體存放服務明年起改為收費，除首3日免費，其後第4天起每日收取100元，第18日起增至每日200元，第34日後再加至每日550元。醫管局解釋指，近年約有一成遺體在公院殮房停放超過一個月，部份個案更逾一年，希望調整收費以減少濫用。



殯儀業商會理事長鄭志傑今早（7日）在電台節目表示，辦理殮葬程序一般需時20天，甚至更長。他認為當局除收費外，亦可考慮勸導家屬盡快安置先人遺體，作「溫馨提示」，令整件事更正面，相信可令家屬更積極。



葵涌公眾殮房。（資料圖片/馬耀文攝）

認領遺體需時約20天 免費期延遲一個月更合理

鄭志傑在港台節目《千禧年代》中表示，一般市民處理先人遺體時，需辦理法定文件及醫學證明書，通常需時3至5個工作天。家屬接下來還需辦理死亡證書，並向食環署預定火化，食環署一般會在15日內提供火化服務，但日子並不確定，整個過程可能長達20天，甚至更長。

鄭志傑指出，若文件程序未能及時處理，家屬面臨的等待時間可能會更長，特別是在假期期間，可能會延遲至一個月。他強調，家屬通常希望在一個月內安置好先人遺體，「大家都唔想戴孝一個月」；一個月免費期會更合理。

2025年3月25日，醫務衞生局局長盧寵茂公布醫療改革收費調整。（盧翊銘攝）

新收費或至少約4000 議員指增遺屬負擔

他建議有關當局以勸喻形式替代收費，指醫生和醫院可以主動「溫馨提示」家屬要及時領取先人遺體，避免遺體出現變化。他還提到，這樣殮房人員亦可減少遺體產生變化的壓力，亦可令事件更正面，家屬更有積極性。

民建聯立法會議員梁熙在同一節目上指，從殯儀業界得悉，由離世到火葬一般要6星期，若按6星期計算，殮房費用需要1萬；若4星期則需付約4,000元，即家屬需額外負擔4,000元至1萬元，屬一個好大比例的支出。

民建聯港島東立法會議員梁熙。（資料圖片/廖雁雄攝）

議員：非當初醫療改革目標 屬醫療加價

梁熙指，家屬另外仍需負擔禮堂、儀式等費用，如經濟上不是特別好，則會有經濟困難。此外，死者如有長者特別津貼或綜援，可獲減免，他指，辦理後事的生人是否可獲減免則未有交代清楚。

他舉例指如獨居長者，多由同為長者的朋友處理後事，「冇可能要朋友在三日內辦理」；如他們申請減免時，又需一定時間辦理手續，則等於將整個殯葬流程往後推，令殮房流轉更低。

他認為，當局需要明確豁免機制，否則可能令死者「冇尊嚴咁走埋最後一程」。家屬尋求協助或酌情處理需要清晰。梁熙又認為，殮房收費似乎並不符合醫療改革的目的，因最初當局指並非醫療加價，而是改革，但殮房收費似乎是醫療加價，與原來目的相違。