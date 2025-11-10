全運會．乒乓︱國乒對戰神仙打架　樊振東出場與王楚欽隊友變對手

全運會乒乓球賽事，一眾明星級選手孫穎莎、樊振東、王楚欽悉數在周一（10日）的單打賽事登場，兩屆奧運女單金牌得主陳夢，亦會在周二復出賽場。
第4度出戰全運的樊振東，今屆代表上海出戰，周一12時30分在男單32強與河北的周雨交手，他被列為4號種子；卻與頭號種子王楚欽同處上線，如兩人一路順利晉級，準決賽便會相遇。女單以孫穎莎為首，上線還有陳幸同和代表澳門的朱雨玲；下線雲集陳夢、王曼昱、蒯曼、王藝迪4大高手，相當難打。

全運會．乒乓︱四戰全運的樊振東，周一在男單32強與河北的周雨交手。（Getty Images）

乒乓球11月10日重點比賽

1230／男單32強　樊振東（上海）對　周雨（河北）
1230／女單32強　孫穎莎（河北）對　劉煒珊（天津）
2030／男單32強　王楚欽（北京）對　魏世皓（黑龍江）

乒乓球11月11日重點比賽

1230 女單32強　陳夢（山東）對　孫銘陽（上海）

全運會乒乓球︱國乒對戰如「神仙打架」?

乒乓球是全運會最受注目的項目之一，這個小球運動本身已夠受歡迎，加上中國在乒乓球的絕對領先地位，全運會期間一班國家隊名將分散各地，賽事猶如「神仙打架」，水平隨時較世錦賽和奧運更高。

4年前陝西全運前，中國4位乒乓女將陳夢、孫穎莎、劉詩雯、王曼昱在網上聊天，奧運女單金牌得主陳夢便說：「全運會比奧運會難打多了，你們幾個誰好打？要是咱們四個組隊打全運會就好了。」

全運會．乒乓︱陳夢曾說過：「全運會比奧運會難打多了」。（Getty Images）

馬龍、劉詩雯最後一舞　陳夢退出世界排名後終復出賽場

最難得的是，今屆全運會將可看到一班近期鮮有亮相的名將，淡出多時的劉詩雯事先聲明今屆全運是她生涯最後一戰，她將代表廣東出戰女團和混雙。當選中國乒協副主席的馬龍，第6次參加全運，亦相信會是最後一次，他只會為北京參加男團一項。

35歲老將許昕會夥拍退出世界排名的樊振東為上海男團出戰。連續兩屆奧運女單金牌陳夢，自宣布退出國際乒聯世界排名後已闊別賽場多時，她會再次代表山東出戰全運會。

全運會．乒乓︱馬龍當選當選中國乒協副主席，今屆只參加男團一項。（Getty Images）

男單樊振東王楚欽或4強碰頭　女單孫穎莎再戰陳夢？

樊振東第4次出戰全運，頭兩屆代表八一隊均在男單敗在馬龍拍下得亞軍，上屆代表廣東出賽，馬龍未有參加單打之下終順利封王，男團亦順利摘金，今屆轉為代表上海隊，「小胖」再次參加男單及男團賽事，他是男單4號種子。

頭號種子是代表北京的王楚欽，與樊振東同樣身處上線，王楚欽在男單首場賽事、32強的對手為黑龍江的魏世皓，如順利過關，會面對已率先晉級16強的「香港一哥」黃鎮廷。王楚欽、樊振東如一路順利過關，會「提早」在4強相遇。

女單頭號種子孫穎莎籤運較好，同在上線的較強對手只有陳幸同和澳門代表朱雨玲；反而下線雲集陳夢、王曼昱、蒯曼、王藝迪4大高手，相當難打。不過假如陳夢能突圍而出，便能重演兩屆奧運女單決賽大戰孫穎莎的畫面，再次一較高下。

全運會．乒乓︱王楚欽為賽事頭號種子。（新華社）

全運會2025︱乒乓球比賽何時舉行？

全運會2025乒乓球比賽由2025年11月7日至20日舉行。

重點賽程
11月14日（晚上）／混合雙打銅牌戰及決賽
11月16日（上午）／男子單打銅牌戰及決賽
11月16日（晚上）／女子單打銅牌戰及決賽
11月19日（晚上）／女子團體決賽
11月20日（晚上）／男子團體決賽

全運會2025︱乒乓球比賽什麼地方舉行？

全運會2025乒乓球比賽在澳門銀河綜藝館舉行。

全運會2025︱乒乓球比賽有哪些項目？

今屆全運會乒乓球賽共誕生10面金牌，成年組及18歲以下組別各佔一半，兩組均設男、女子單打、混合雙打、男、女子團體5個小項獎牌。

全運會2025︱乒乓球比賽如何購票？現在尚有門票可買嗎？

全運會2025乒乓球比賽門票可通過全運會官網購買，目前比賽日的門票均已沽清。

全運會2025．乒乓球︱孫穎莎將會代表河北。（新華社）

全運會2025︱乒乓球賽事有哪些焦點球手？

全運會乒乓球各隊球星分佈：

上海隊
樊振東（男單、男團）、許昕（男團）

北京隊
馬龍（男團）、王楚欽（男單、男團）

廣東隊
林高遠（男單、男團、混雙）、劉詩雯（女團、混雙）

河北隊
梁靖崑（男單、男團）、孫穎莎（女單、女團）

海南隊
林詩棟（男單）

黑龍江隊
王曼昱（女單、女團）

遼寧隊
侯英超（男團）、王藝迪（女單、女團、混雙）、陳幸同（女單、女團、混雙）

山東隊
陳夢（女單、女團）

江蘇隊
蒯曼（女單、女團、混雙）

澳門隊
朱雨玲（女單、女團）

香港隊　
黃鎮廷（男單、男團、混雙）、陳顥樺（男單、男團）
杜凱琹（女單、女團、混雙）、朱成竹（女單、女團）

