印刷工人多番非禮養女　官指事主母離家後更有恃無恐　判囚39月

印刷工人涉在養女9歲起，7年內四度在家中非禮她，包括二人同床睡覺時對她上下其手，養女升中後向社工揭發事件。印刷工人早前經審訊被裁定罪成，區域法院暫委法官陳淑文今（10日）判刑稱，被告大養女31年，違反照顧責任，更在養女生母離家後，有恃無恐地作出非禮行為，應受譴責，就4罪判他入獄39個月。



被告CCS（47歲，印刷工人），被控4項非禮罪，指他於2016年至2023年，在葵涌公屋單位內4度猥褻侵犯女童X。

被告CCS在區域法院被裁定4項非禮罪成，被判囚39月。(黃浩謙攝)

被告希望X可儘快過回正常生活

暫委法官陳淑文引述創傷報告，X患上創傷後遺症，辯方指被告對此相當不開心，希望X可儘快過回正常生活；心理專家評估被告的重犯機會為低至中等。

官斥被告行為非常卑劣

陳官指，被告比X年長31年，他身為養父對X有照顧責任，他卻破壞誠信，侵犯年僅9歲的X，之後行為更變本加厲，隔住衣物侵犯X私處，令她感到痛楚而驚醒。及後當X的生母離開後，被告更有恃無恐地揭起X的衣物侵犯。陳官斥被告一連串行為非常卑劣，應予譴責，最後判監39個月。

X小四被非禮中四才揭發

控方案情指，X和生母、被告及妹妹住在涉案單位，被告是X的養父。在X讀小四、中一和中四時，被告與X同床睡覺，期間被告摸X的胸和腰、用手指插入X下體、以及扯開X的内衣撫摸胸部和摸臀部。X在2023年3月向社工揭發本案。

X稱怕與妹無人照顧而啞忍

X在作供時曾稱，她沒有在較早時間揭發事件，因其生母沒有工作亦不做家務，且常常外出，被告是照顧一家的人。被告向她作出非禮行為時，被告曾稱：「不如我走。」X怕她與胞妹會沒人照顧才啞忍。

案件編號：DCCC 277/2024