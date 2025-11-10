食環署：申請翌日起15天內可獲編火化時段　未來兩周350節可預約

醫院管理局原擬在明年元旦起，對遺體在公立醫院存放逾3日即要收費，在一片反對聲中改為免費期擴至28日，事件令人也關注火葬服務。食環署今晚（10日）回覆表示，署方的服務承諾是在申請人提出申請翌日起計的15天內能提供火化時段，過去多年均完全達到上述服務承諾的標準。



署方又指，明日（11日）至本月25日期間，在不同火葬場合共有約350節火化時段可供預約，申請人可於任何時間透過網上預約。



鑽石山火葬場（資料圖片/林澤鋒攝）

食環署：基本上每宗預約申請均可即時獲編配火化時段

食環署表示，一直致力提供有效率而莊嚴得體的火葬服務。署方的服務承諾是在申請人提出申請翌日起計的15天內能提供火化時段，過去多年均完全達到上述服務承諾的標準。申請人可於任何時間透過網上預約，或在辦公時間親身提交申請。

食環署表示，基本上每宗預約申請均可即時獲編配火化時段，沒有出現任何申請人不獲編配15天內火化時段的個案。

不同日子和火葬場的服務需求有所不同。一般而言，假日及位於市區火葬場的火化時段需求較大。署方稱一直密切留意火化時段的整體供應，令申請人在相關的15天期間有火化時段預約。

食環署。（資料圖片）

食環署指，近年積極提升各項殯葬服務的水平，已推出「墳場及火葬場服務平台」，簡化電子申請程序及提供個人化服務。市民可透過服務平台提交所有由署方管理的墳場及火葬場服務的申請，包括火葬服務、公眾骨灰龕位編配、墳場服務、綠色殯葬、流產胎火化或安放、免費海上追思活動及建立「無盡思念」網站（預早規劃篇）。