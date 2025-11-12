李宏邦醫生被裁定嚴重疏忽致女銀行家死亡　官判無條件釋放

93歲矯型外科醫生李宏邦，2018年為女銀行家張淑玲注射俗稱Botox的肉毒桿菌素後，張突陷入昏迷，其後不治。李被控誤殺罪，因李患有認知障礙，被裁定不適合答辯，但控方舉證後，陪審團裁定李曾誤導警員和急症室醫生，又未披露他曾向張施用的全部藥物。陪審團上月裁定李做出誤殺罪的行為，高等法院法官郭啟安今（12日）判處李無條件釋放。



被告李宏邦，93歲，原被控一項誤殺罪，指他於2018年11月12日，因嚴重疏忽而非法殺死張淑玲(52歲)，即他身為負責治療張的正式註冊醫生，對她負有謹慎責任，而李沒有為她的安全採取合理的謹慎措施，該疏忽是導致張淑玲死亡的主因。

被告李宏邦2020年到庭應訊時的狀態。(資料圖片)

93歲李宏邦被裁定無條件釋放後，在家人陪同下離開法院。(朱棨新攝)

女死者張淑玲，在瑞士寶盛私人銀行任職，她原本上李宏邦的診所打botox，期間昏迷，經搶救後死亡。（資料圖片）

李在醫院追問下仍未披露曾施用的全部藥物

案情指張在李的診所內昏倒，及後被送到醫院後，李初時指張是因哮喘病發而向他求醫，在醫院的內科醫生再追問下，李才透露張到訪是為注射Botox而到他的診所，李亦未向醫院披露他曾向張施用的全部藥物，及後發現李未有披露曾向張施用過4種藥物，當中包括鎮靜劑及止痛藥。

辯方指李已93歲，並有認知障礙，不適合答辯。陪審團裁定李宏邦不適合答辯後，控方再舉證，陪審團裁定李有做過控罪指稱的行為，即因嚴重疏忽而非法殺死張淑玲。

李為病人抽脂曾被裁定專業失德

根據資料，李於2003年時，為一位七旬鋼琴女老師進行抽脂手術期間，該病人最終死亡。事件2009經醫委員會聆訊後，裁定李專業失德等5項指控中，有4項成立。李就其中1項指控被予以譴責，另外3項則被停牌5個月。

案件編號：HCCC137/2022