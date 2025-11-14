全運會｜馬會應家柏：是促進粵港澳三地合作和融合獨特機會
撰文：韋景全
出版：更新：
第十五屆全運會如火如荼，賽馬會今次撥款超過5億港元支持。馬會行政總裁應家柏接受中央電視台中國環球電視網（CGTN )訪問時說，全運會是促進粵港澳三地合作和融合的獨特機會。他說三地共同舉辦全運會追求團結，需要一起解決困難，能夠成功解決這困擾，亦讓馬會為馬會為貫徹落實一國兩制作出貢獻。
賽馬會全力支持全運會香港及廣東賽區賽事，是香港賽區唯一合作伙伴。應家柏表示，馬會作為體育機構非常榮幸能夠參與其中，推動體育發展。他指除了提供資金支持全運會，亦派出馬會義工參與香港賽區服務，支援運動員、嘉賓和觀眾；廣東賽區方面，馬會特別為在深圳舉行的馬術賽事提供技術支援，包括場地設計及運作、反興奮劑工作等。
馬會表示重視賽事誠信，擁有世界級化驗所，提供高水平檢測服務。在今屆全運會獲國家體育總局反興奮劑中心委託，負責化驗參賽馬匹的尿液及血液樣本，檢查牠們曾否使用可影響表現的運動禁藥。
被問到今屆全運會對推動粵港澳三地合作有何意義，應家柏表示三地共同舉辦全運會追求團結，需要一起解決困難，例如處理工作簽證、跨境運送檢測樣本等。他形容能夠成功解決這些困難令人振奮，亦讓馬會為馬會為貫徹落實一國兩制作出貢獻。
