全運會｜馬會應家柏：是促進粵港澳三地合作和融合獨特機會

第十五屆全運會如火如荼，賽馬會今次撥款超過5億港元支持。馬會行政總裁應家柏接受中央電視台中國環球電視網（CGTN )訪問時說，全運會是促進粵港澳三地合作和融合的獨特機會。他說三地共同舉辦全運會追求團結，需要一起解決困難，能夠成功解決這困擾，亦讓馬會為馬會為貫徹落實一國兩制作出貢獻。



馬會行政總裁應家柏形容全運會是促進粵港澳三地合作和融合的獨特機會。（CGTN影片截圖）

馬會行政總裁應家柏指三地共同舉辦全運會追求團結，需要一起解決困難。（CGTN影片截圖）

賽馬會全力支持全運會香港及廣東賽區賽事，是香港賽區唯一合作伙伴。應家柏表示，馬會作為體育機構非常榮幸能夠參與其中，推動體育發展。他指除了提供資金支持全運會，亦派出馬會義工參與香港賽區服務，支援運動員、嘉賓和觀眾；廣東賽區方面，馬會特別為在深圳舉行的馬術賽事提供技術支援，包括場地設計及運作、反興奮劑工作等。

馬會特別為在深圳舉行的馬術賽事提供技術支援。（CGTN影片截圖）

馬會行政總裁應家柏到深圳觀看全運會馬術賽。（CGTN影片截圖）

馬會表示重視賽事誠信，擁有世界級化驗所，提供高水平檢測服務。在今屆全運會獲國家體育總局反興奮劑中心委託，負責化驗參賽馬匹的尿液及血液樣本，檢查牠們曾否使用可影響表現的運動禁藥。

馬會派出馬會義工參與香港賽區服務，支援運動員、嘉賓和觀眾。（CGTN影片截圖）

被問到今屆全運會對推動粵港澳三地合作有何意義，應家柏表示三地共同舉辦全運會追求團結，需要一起解決困難，例如處理工作簽證、跨境運送檢測樣本等。他形容能夠成功解決這些困難令人振奮，亦讓馬會為馬會為貫徹落實一國兩制作出貢獻。