黃金冰室北角最後分店貼停業告示　高峰6店　網民嘆：過咗黃金期

【結業潮／餐飲業／茶餐廳／黃金冰室】本港結業潮持續，有網民發現位於炮台山電氣道的黃金冰室疑似結業，門外貼上一張暫停營業的告示，記者周三（12日）致電該店也無人接聽。翻查資料，黃金冰室全盛時期在香港設有6間門店，遍佈港九新界，包括觀塘及葵涌等地區。惟近年各間分店陸續關閉，即黃金冰室可能全線結業。有網民讚該店價錢合理及份量充足，更感嘆︰「同香港狀況一樣……都過咗黃金時期。」



有網民日前發現，黃金冰室門外貼上一張暫停營業的告示。（FB群組「北角有樂」圖片）

炮台山電氣道黃金冰室貼暫停營業告示

本港餐飲業結業潮持續，有網民日前發現，位於炮台山電氣道的黃金冰室疑似結業，門外貼上一張暫停營業的告示，店內的物品則已清理乾淨。不過網上餐飲資訊平台OpenRice仍顯示營業中，記者周三晚上曾致電該店，卻無人接聽。

黃金冰室全盛時期在香港設有6間門店。圖為炮台山電氣道店。（OpenRice圖片）

黃金冰室全盛時期全港6間店 惟近年陸續結業

翻查資料，黃金冰室全盛時期在香港設有6間門店，遍佈港九新界，分別位於北角、炮台山、觀塘及葵涌等地區。惟近年各間分店陸續關閉，觀塘成業街店今年6月份宣布結業後，只餘下電氣道店。換言之，若該店不再復業，即黃金冰室全線結業。

綜合北角街坊在社交媒體的留言，該冰室雖然味道一般，但價錢合理及份量充足。（OpenRice圖片）

網民嘆問︰同香港一樣過咗黃金時期？

綜合北角街坊在社交媒體的留言，該冰室價錢合理及份量充足，因此有一批捧場客。有網民便感嘆︰「同香港狀況一樣……都過咗黃金時期。」