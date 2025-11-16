今日新聞8分鐘｜大排檔3食客襲60歲漢｜尖沙咀多輛改裝單車狂飆

上水丙崗村鐵皮屋陷入火海 傷者胞弟救火不果愁望頹垣

上水丙崗村今日（16日）凌晨發生火警，一間鐵皮屋懷疑因電力裝置故障起火，其後蔓延波及其他建築物。村落陷入一片火海，濃煙席捲半空。消防接報到場，灌救一小時後將火救熄，救出一名67歲男住戶。盧男身體多處燒傷，清醒被院治理。起火原因仍待調查。

青衣露天停車場7車遭縱火 烈焰黑煙沖天 其中1車藏私煙

青衣有車輛起火。今晚（14日）9時許，青尚路近青衣航運路一個露天停車場，據報有7輛車輛起火。消防接報趕至，動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，約半小時後將火救熄。

太古城食水現黑點 水務署料屋苑入水口濾網有破損

太古城多座大廈的居民稱昨晚起（15日），食水出現黑色顆粒沉澱物，大量黑點積聚於濾芯。有居民擔心情況如「皇后山邨翻版」，購買蒸餾水飲用，又指昨晚洗澡時發現水流減弱，懷疑電熱水爐被相關沉澱物堵住。

尖沙咀多輛改裝單車狂飆 1人遭私家車撞倒

網上流傳一條影片，長約26秒，可見超過10輛俗稱「子彈仔」的改裝單車沿尖沙咀廣東道往油麻地方向狂飆，駛至戲曲中心對開時，眾人先後沿左一線和左二線前行，但其中一輛單車獨自沿快線行駛，一輛私家車尾隨駛至，司機懷疑收掣不及，連人帶單車撞倒，一人被拋飛上擋風玻璃，繼而跌落地上，負傷一拐一拐跑回路旁，同行車友見狀了解傷勢，路上遺下該輛捱撞單車。由於拍攝距離較遠，未能看清傷者性別和傷勢。

牛池灣大排檔3食客襲60歲漢 職員制止慘遭爆樽

牛池灣大排檔昨（15日）晚發生襲擊事件，一名60歲男子被至少3人毆打，期間有人擸鋁梯、掟櫈、舉啤酒樽施襲；53歲職員制止時同告受傷，2人送院治理。3名施襲者事後逃去，警方將案件列作「襲擊致造成身體傷害」處理。

涉利用妻子女友洗黑錢逾$11億 新義安「盧賢」落網 警拘15人

警方展開代號「戰盾」的反三合會洗黑錢行動，打擊一個由黑幫新義安操控的團伙，在涉嫌在數年間清洗11.6億元犯罪得益，以及經營非法賭檔，拘捕15人。據悉被捕主腦為35歲、綽號「盧賢」的小頭目，他涉嫌委託妻子、女友及親信保管及清洗黑錢，又租用馬鞍山偏僻的住宅單位，內藏大夾萬保存超過2000萬元現金財物。

田螺車轉彎自炒翻側 壓毀5米欄 男司機受傷

今日（14日）下午1時33分，青衣西路與長青公路交界一輛重型貨車懷疑自炒翻側並出現漏油，掃毀約5米鐵欄，40多歲男司機腰痛清醒，經初步治療後毋須送院。警方正調查事故成因。據悉，有人報稱「扭軚太多」肇禍。

中國教育部發布留學預警 建議中國公民謹慎赴日留學

高市早苗涉台灣言論後，中國外交部發布赴日提醒，提醒中國公民近期避免前往日本。今日（16日），中國教育部亦發布留學預警：建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。

告別議會專訪｜田北辰細數未竟之志：「一人政黨」仍有空間

「大欖隧道一年賺五億，這不是欺負元朗人嗎？」75歲的實政圓桌創始人田北辰早前宣布不再競選下一屆立法會。這位被稱為「建制派壞孩子」的資深議員，在告別立法會前夕細數三大遺憾：奮鬥多年的屯門跨海鐵路計劃被擱置、虐兒法刑期過輕、隧道收費不公。他總結自己的議事原則：對事不對人、批評必須提出具體替代方案，以及堅持「手口一致」，絕不「罵完後舉手支持」。