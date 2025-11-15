告別議會專訪｜田北辰細數未竟之志：「一人政黨」仍有空間

「大欖隧道一年賺五億，這不是欺負元朗人嗎？」75歲的實政圓桌創始人田北辰早前宣布不再競選下一屆立法會。這位被稱為「建制派壞孩子」的資深議員，在告別立法會前夕細數三大遺憾：奮鬥多年的屯門跨海鐵路計劃被擱置、虐兒法刑期過輕、隧道收費不公。他總結自己的議事原則：對事不對人、批評必須提出具體替代方案，以及堅持「手口一致」，絕不「罵完後舉手支持」。



稱自己堅持走直選路線只為「不向任何界別賣帳」的田北辰，細數退隱原因，最重要是75歲的身體已難負荷直選強度。儘管他已選好「接棒人」，但也未免緊張。他明言「若無法入選，實政圓桌的理念就會在香港政治光譜中消失」，映照出「一人政黨」在立法會的困境。



田北辰強調，「我們不偏幫任何階層的，只支持有道理的一邊」，並指出這種立場必然會「有時幫到它（政府），有時得罪它（政府）」。（王晉璇攝）

大欖隧道收費、跨海鐵路擱置成任期遺憾

田北辰早前表示不參與第八屆立法會選舉，結束其長達13年的立法會議員生涯。他接受《香港01》專訪時表示，退任主要有三點考慮因素。他坦言75歲的年紀已經難以負荷「門檻很高」的直選選舉工作，「市民希望早上七點上班時見到你，晚上五點下班也見到你，我覺得現在（身體）不行」。

其次，他認為跟了他七年，此次出戰新界東北的莊豪鋒，是傳承政黨理念的最佳人選，「如果我不退，他會不會再跟我四年？如果四年後他走了，我給誰？」此外，70歲以上的資深議員紛紛退位亦讓他反思，「如果我繼續，會不會很怪呢？」

回顧任期，田北辰自言仍有數樁因未能推動的改革留下的遺憾。例如，他在任期內多次反對大欖隧道收回後非繁忙時段仍收費30元，建議私家車、的士除外的商用車等部分時間免費使用。他對政府需要收回營運成本表示理解，但認為做法應公道，「要收所有隧道一起收」，而不是厚此薄彼——目前19條政府隧道中有9條免費。他對此直言「憤怒」，認為政府應堅守公共道路全部免費原則，而不是「欺負元朗的人」年賺5億。

最讓他感到「離譜」的，是推動多年的屯門至市區跨海鐵路計劃被擱置。他表示，該計劃在梁振英與林鄭月娥時期均獲接納，但今屆政府「不但抽起，還要建洪水橋去前海鐵路」。他認為此舉不但令屯馬線「迫爆」，更是「一場豪賭」，認為政府對未來就業人口北移的預期過於樂觀。他雖認同香港需發展新產業，但強調零售、餐飲、金融等主要服務業仍集中於維港兩岸，堅持這不能成為忽略「南北大動脈」建設的藉口。

堅持直選原因——不用向任何界別賣帳

雖然屬於建制派議員，但走「中間派」路線的田北辰有「壞孩子」的稱號。不過，他多次強調自己與實政圓桌的核心原則是「講道理」、「講數據」、「對事不對人」及「為無聲者發聲」，「我們是不偏幫任何階層的，總之道理的一邊，我們就支持誰」。例如，他推動長達七年的《強制舉報虐待兒童條例》雖最終立法，卻因三個月刑期過輕無法形成阻嚇而投下唯一棄權票——支持的是法案初衷，反對的是執行細節。

田北辰形容自己的政治覺醒始於多年公職生涯，曾擔任九廣鐵路公司主席等要職的他回憶自己輾轉不同公職和政黨，最後創辦實政圓桌的心路歷程，「因為我老闆是政府，我就要犧牲自己的利益，我後來發現，公職原來不過是政府的推銷員」。2008年，他加入兄長田北俊曾經領導的自由黨，同年參加立法會九龍西直選落敗。兩年後他因路線分歧退黨，與葉劉淑儀等人創立新民黨。再過七年後，他與葉劉淑儀分裂，自立門戶成立實政圓桌。

田北辰堅持走直選路線，2011年贏得區議會議席，2012年與葉劉雙雙當選立法會議員。在他看來，「議員的天職是監察政府，同意要讚，不同意一定要批評」。他提出問政三原則：堅持「對事不對人」；監察政府必須「同意要讚，不同意一定要批評」，批評必須提出具體替代方案，「沒有替代方案就是為批評而批評」；並堅持「手口一致」，「我最不同意是罵完後接着投同意票，我永遠都不會做這件事」。

接棒人若無法入選 政黨或消失

見證數屆立法會變遷，田北辰認為當前議會「少了無謂的吵吵鬧鬧」，效率明顯提升。他特別肯定2021年立法會改革後新增的選委會界別，指這些具專業背景的議員「說話更自由」，亦不用帶來許多前所未有的深度見解。

田北辰以「We agree to disagree」概括理想中行政立法關係，強調在「愛國者治港」底線上，應堅持「對事不對人」原則。「作為愛國者，至少要保留一條底線，至少不要忽略政府、推翻政府，不要叫中央委任的特首下台」，「我總是罵某個政策是荒謬的，但我不會說某人是荒謬的」。對於一些議員未超越紅線半步，仍「怕頭怕尾」，他笑言「70多歲都有一些經驗，能感覺到底線在哪」。

現屆立法會有三個「一人政黨」，其中新思維狄志遠與香港新方向張欣宇棄選後，所屬政團沒有派人參選立法會選舉，只有田北辰選擇「交棒」。與其他小型政黨相比，實政圓桌更依賴田北辰的個人政治影響力，他直言，「一開始一定要靠個人風格帶起」，但他亦強調「不能長期靠個人，這正正是我要傳承的。」

雖然認為「一人政黨」仍有空間，並對代表實政圓桌參加新界西北地區直選的莊豪鋒充滿信心，但田北辰亦表示，若莊無法入選，「實政圓桌的理念就會在香港政治光譜中消失」——道出小型政團在當今政治生態中面臨的現實考驗。

莊豪鋒的競選對手包括民建聯周浩鼎、無黨派梁明堅、新民黨甘文鋒與工聯會陸頌雄。