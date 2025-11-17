全運會港代表團主席預測港隊再有獎牌進帳　申辦奧運須由國家推動

粵港澳三地首次合辦全運會，港隊暫奪7金2銀4銅，史上最佳。香港特別行政區代表團執行委員會主席鄭景亮今日表示，港隊在游泳、劍擊及單車項目均有穩定及正常發揮，提到港隊在餘下多項賽事有機會有獎牌進帳，包括單車選手李思穎今日參與的全能賽、游泳選手何詩蓓今晚參與的50米自由泳及50米蛙泳賽事等。



本港單車運動員梁穎儀（左）及李思穎（右）在11月16日全運會場地自行車麥迪遜賽項目奪得金牌。（新華社）

港隊代表何甄陶（右）在11月16日在全運會男子50米自由泳決賽奪得金牌，與教練在頒獎台一同獲得祝賀。（新華社）

香港特別行政區代表團執行委員會主席鄭景亮（資料圖片）

香港特別行政區代表團執行委員會主席鄭景亮在港台節目《千禧年代》中表示，港隊在游泳、劍擊及單車項目均有穩定及正常發揮，反映政府的投入、業界及觀眾的支持十分重要。他提到，港隊在餘下多項賽事有機會有獎牌進帳，包括單車選手李思穎今日參與的全能賽、游泳選手何詩蓓今晚參與的50米自由泳及50米蛙泳賽事等等。他強調取得獎牌並非最終目標，更重要的是看到運動員進步，讓他們展現體育精神，以及香港的拼搏精神。

至於賽事舉辦方面，鄭景亮說曾到內地觀看全運會賽事，認為香港場館在舉行賽事的組織能力達世界級，當中最大的特色在於能動員很多義工參與這個體壇盛事。他指，香港辦賽的場館會設觀眾區，有打卡位置及小朋友遊玩設施，認為這方面較國內的賽站更成熟。

國際奧委會終身名譽主席巴赫早前指，大灣區具備申辦奧運所需一切條件，他認為，舉辦奧運需由國家推動，會做好今屆全運會，證明各方面的能力後再作檢討，他又提到不同省市的做事方式有差距，且要讓逾百國家及地區的選手在三個城市穿梭需更大方便度。

浸會大學運動及健康科學系教授劉永松（資料圖片/歐嘉樂攝）

浸會大學運動及健康科學系教授劉永松在同一節目中表示，港隊在游泳項目的表現超出預期，特別提到何甄陶在男子50米自由泳決賽取得一面金牌，另外麥世霆亦在男子200米蛙泳取得一面銅牌，認為對於男子游泳隊而言是很大的鼓舞。他指，今屆全運會讓大眾全面看到香港精英運動員發展已進入多元化年代，應思考如何能將其他本港有潛力發展的運動賦予意義，寫好香港運動故事，讓更多公司願意投資數名運動明星外的運動員，讓他們在商業方面有更多機會發展。