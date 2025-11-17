駕駛學校收費一覽｜消委會4年接百投訴　涉教車師傅侮辱、不足鐘

【消委會／選擇月刊／學車／補鐘／駕駛學校／棍van】「一二一二隻腳啊，幾時輪到隻手啊！」一眾「學神」都會聯想到學車時被師傅邊鬧邊教過程。消委會今日（17日）表示，自2022年起，接到過百宗主要與服務質素及合約內容相關，包括導師態度惡劣、出言侮辱，亦有投訴人不滿實際上課鐘數比訂明時數低。



消委會今日（17日）出版新一期《選擇》月刊。（洪戩昊攝）

消委會發現，本港11間駕駛學校提供的私家車及輕型貨車套餐課程，均未達運輸署建議的駕駛學習時數。（消委會提供）

消委會今日出版新一期《選擇》月刊。該會今年九月進行了一項問卷調查，了解駕駛者對其學車經歷及課程安排的意見，共獲324份回覆。調查發現，逾3成受訪者表示在通過路試前接受超過30小時駕駛訓練；普遍意見認為25至40小時較為合適，整體與運輸署建議的30小時相符。

在費用方面，超過95%受訪者表示考取駕駛執照的總開支超過1萬元。不少人指出，課程宣傳價格未有包括運輸署收費及租車費等雜項，令總收費欠缺透明度。

駕駛課程投訴包括導師態度惡劣、出言侮辱、改期困難等

另一方面，消委會自2022年起，共接獲過百宗有關駕駛課程相關的投訴，主要與服務質素及合約內容相關，包括導師態度惡劣、出言侮辱、改期困難、退款政策不清晰及可上課時段不足。

不滿無故提早下課 接送及場地輪候時間亦計算在上課鐘數內

此外，亦有投訴人不滿實際上課鐘數低於已支付之時數，原因包括導師無故提早下課，接送及場地輪候時間亦被計算在內等。消委會又指，九月進行的問卷調查中，亦有受訪者分享類似情況。

消委會發現，本港11間駕駛學校提供的私家車及輕型貨車套餐課程，均未達運輸署建議的駕駛學習時數。（資料圖片）

消委會又提醒消費者，報讀駕駛學校課程前應留意以下事項：

- 應確認所選機構／人士為運輸署認可的指定駕駛學校或持有有效執照私人駕駛教師，亦必須確認相關機構／駕駛教師符合資格教授所學習的車輛種類，可參閱運輸署網頁以獲取指定學校和駕駛教師的資料



- 預算學車開支時，應確保所選課程涵蓋足夠的駕駛實習時數，消費者可參考運輸署建議的 30 小時作為基準；需留意學車所需的整體費用受多項因素影響，包括課程所涵蓋的駕駛實習時數、套餐基本收費、補鐘收費及其他雜項支出，否則實際開支或會超出原定預算



- 雜費方面，應特別留意租車費、運輸署收費（如「路票」及「學牌」）及代辦手續費等是否另行收取，亦應了解如需更改上課時間或中途退學時的安排及收費；部分駕駛學校未有在網站清楚列明所有收費項目，建議主動查詢，避免預算與實際支出出現落差



- 可透過網上平台或親友口碑了解駕駛學校的教學質素、導師表現及服務安排，作為選擇課程的重要參考

