太空館「菠蘿包」等16處所可賣商業廣告　一文看清適用位置及需知

康文署擬開放16個場所或設施，作商業廣告用途，今日（17日）邀有興趣的機構提交意向書。16個場所中包括，香港太空館面向香港藝術館的圓拱形牆身、香港文化中心面向維多利亞港的牆身，以及啟德車站廣場通往啟德體育園的行人通道。三個位置全年可供租用，可供投影廣告時間設特定時段。



康文署擬開放太空館面向香港藝術館的圓拱形牆身，供商業廣告用途。圖為太空館萬聖節限定3D光雕匯演。（資料圖片/黃浩謙攝）

太空館

另外，在香港太空館，供商業廣告用途的位置，位於面向香港藝術館的圓拱形牆身，面積約1,200平方米，全年可供租用。該地點僅供影像映射投影使用，有關機構不得在圓拱形牆身上安裝任何設備或裝飾。同時有關機構須確保映射投影影像的準確性，不得有光線被投影在圓拱形牆範圍外，影響週邊環境和造成過度光污染。

警方或會在農曆新年、7月1日和10月1日等若干特別日子要求封閉有關地方。該地點可供投影廣告時間為晚上7時至晚上10時。

香港文化中心面向維多利亞港的牆身，擬供商業廣告用途的位置。（資料圖片）

香港文化中心

香港文化中心面向維多利亞港的牆身，擬供商業廣告用途的位置，牆身的大約面積8,884平方米。投影系統和其附帶設備或須安裝於觀景台或露天廣場A和B。因此，相關營辦商必須額外租用有關場地。如需要播放音效，場地管理人員保留批准聲浪水平的權利，以確保不會干擾安排於室內設施進行的活動。該處可供可供投影廣告時間為每日下午6時至晚上11時，除晚上8時至8時30分「幻彩詠香江」匯演時段外。

另外，香港文化中心大劇院後台入口附近牆身同樣亦擬供商業廣告用途，共有13個位置，每塊廣告橫額大約面積為3.54 米（高）x 0.89 米（深） x2.34米（闊），全年可供租用。安裝和拆除廣告橫額須於每日上午9時至晚上10時進行。

啟德車站廣場（資料圖片/梁鵬威攝）

啟德車站廣場可供展示廣告位置（康文署文件截圖）

啟德車站廣場

啟德車站廣場方面，通往啟德體育園行人通道的410米（長）x7米（闊）x2.5至3.5 米（高）的行人通道、1.23 米（長）圓柱、1.28 米（長）方柱，亦擬供商業廣告用途。圓柱數量為32支，方柱數量為18支，可供租用月份為全年，安裝廣告和還原的工作可在全年每日上午9時至下午6時進行，啟德體育園舉辦活動當日除外。可供展示廣告時間為上午7時至晚上11時。