今日新聞8分鐘｜單車男切線閘後車路｜「蛤蟆東」謀殺案刀手落網

今早市區氣溫僅13.2度 寒流無礙游早水泳客暢泳：海水仲暖

天文台表示，受強烈東北季候風影響，本港今早（19日）天氣顯著較涼。截至上午6時，天文台錄得最低氣溫13.2度，是今年入秋以來的最低紀錄，而新界普遍再低一兩度。此外，一道廣闊雲帶正覆蓋華南。預測今日大致多雲，初時有一兩陣微雨，早上市區相當清涼，新界部分地區寒冷。日間最高氣溫約17度，天氣非常乾燥。吹清勁偏北風，離岸及高地吹強風，稍後風勢緩和。

沙田亞公角綠VAN迎頭撼私家車 剷上巴士站再撞欄釀7傷

今日（19日）早上9時14分，沙田亞公角街近亞公角村對開一輛來往沙田及馬鞍山的810綠色專線小巴，迎頭撞向一輛往馬鞍山方向行駛的比亞迪私家車，再再撞向路邊一巴士站及停泊上址一箭嘴車。

小巴司機及車上6名女乘客（年齡介乎37至79歲）受傷，救援人接報到場，將他們送往沙田威爾斯親王醫院治理。

火炭謀殺｜潛逃內地刀手及車手移交港警 被押往大埔公路重組案情

火炭穗禾路今年3月16日發生謀殺案，綽號「蛤蟆東」的52歲姓譚黑幫男子，遭人狂斬多刀身亡。警方先後拘捕4男2女，包括有黑幫背景的主謀父子（76歲及47歲）及25歲張姓「刀手」。當時有另一名刀手和一名接載刀手的車手潛逃內地，涉嫌偷越邊境在內地被捕。

據知，警方與內地執法機關已完成移送程序，二人已被香港港方拘捕。今日（19日）警方將二人押至大埔公路近九龍水塘案件重組，稍後將會落案起訴。案中尚有一名負責「睇水」的男子潛逃內地，仍未落網。

車Cam｜大圍單車男連環切線 閘後車去路 片主：單車徑你唔踩？

社交平台今日（19日）下午流傳多條車Cam片段，紀錄了今早10時許一輛車輛與一架單車在車公廟路「爭路」的過程，其間汽車欲越過單車前進，但單車男不時左右切線，閘住汽車車頭，阻其前進，司機爆粗大鬧：「好X型喎你。」其後片主來一招「推右走左」成功超越單車男，但因交通燈停下時再被單車男攔住去路，片主再罵道：「X你XX，咁大條單車徑你唔踩？」事件引起網民熱議，有人不值單車男所為，認為對方屬危險駕駛。

洪天路平治私家車撼貨車毀車頭 半小時前爭路險成「三文治」

今日（19日）上午9時16分，一輛黑色平治私家車沿洪天路行駛，期間疑失控自炒，撞到路中石壆，最後停在快線上。事件中無人受傷，警方正調查意外成因。網上圖片可見，平治私家車車頭嚴重損毀，車頭蓋掀起，碎片散落一地。

貨機墮海｜引擎問題人為還是故障？ 死者母：攞唔到真相心唔舒服

香港國際機場10月20日發生嚴重航空事故，一架由杜拜抵港的貨機，降落北跑道後突然左轉衝出跑道，撞到機場保安公司一輛巡邏車，車上兩名保安人員喪生。民航意外調查機構今日（11月18日）發表初步調查報告，運輸及物流局稱，調查重點將聚焦在為何4號發動機（引擎）推力桿處於全推力位置。

事故其中一名死者、41歲姓何巡邏車司機的母親，今晚接受《香港01》電話訪問，指民航意外調查機構等有關方面今日與家屬會面時，提及貨機降落、機長接手進行手動控制後，4號引擎「無情情自己加速」導致飛機轉左，她最關注4號引擎為何會出現如此情況，到底是機件失靈還是人為因素導致。

01獨家｜加密女王錢志敏香港蹤迹曝光 同案被告曾在港監禁兩年半

在中國騙走公眾400億元人民幣、持有6.1萬枚比特幣的「加密女王」錢志敏，在英國落網和判監11年8個月。她多年來都隱藏在幕後，在內地涉及多宗龐氏騙局的公司，都是由其他人作「人頭」註冊，她並不擔任董事或股東。不過《香港01》發現，原來錢志敏早年曾以本名在香港註冊公司，但同年她就再以虛假身份在港註冊其他一系列的公司，作為幌子用於內地傳銷。

同案在英國判監4年11個月的馬來西亞人LING Seng Hok（音譯「林成福」），2015年在香港企圖以欺騙手段取得財產、管有虛假文書罪成，判監兩年半。

福建艦入列後首次海上實兵訓練 殲35等完成多架次彈射起飛

一場罕見的G4級地磁風暴近日席捲全球，從美國至奧地利、英國、愛爾蘭、波蘭等歐洲多國，還有澳洲、日本北海道等多地同樣引發出壯觀極光現象，出現一片絢爛色彩。

中國暫停進口日本水產品 外交部：即使向中國出口也不會有市場

日本政府官員透露，中國政府已向日方通報將暫停進口日本水產品。

11月19日，外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，當前形勢下，即使日本水產品向中國出口，也不會有市場。