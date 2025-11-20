火炭謀殺｜潛逃內地3男子移交港警　其中1人押至大埔公路重組案情

火炭穗禾路今年3月16日發生謀殺案，綽號「蛤蟆東」的52歲姓譚黑幫男子，遭人狂斬多刀身亡。警方早前已就此案拘捕多人，包括有黑幫背景的主謀父子（76歲及47歲）及25歲張姓「刀手」。



此宗謀殺案，再多3人涉嫌偷越邊境在內地被捕，包括刀手及車手等，至今共10人落網。警方與內地執法機關日前已完成移送程序，3人已被香港警方拘捕。警方於本周三（19日）將其中兩人押至大埔公路近九龍水塘案情重組，稍後將會落案起訴。據了解，案中尚有一名負責「睇水」的男子潛逃內地，仍未落網。



疑犯押至大埔公路近九龍水塘的行人路重組案情。（黃學潤攝）

香港警方於周四（20日）凌晨公佈，警方於本周二（18日）在深圳灣口岸接收由內地執法機關送返的一名27歲李姓男子，他涉嫌「謀殺」被捕；另外兩名分別33歲嚴姓及37歲許姓男子，則涉嫌「串謀謀殺」被捕。調查顯示，3名被捕人均涉嫌與3月16日下午，在沙田發生的一宗謀殺案有關，案中一名52歲男子死亡。3名被捕男子現正被扣留調查。

警方早前已就此案拘捕5名男子及2名女子，年齡介乎25歲至76歲。其中3名被捕人已分別被暫控「協助罪犯」罪、「誤導警務人員」罪、「串謀傷人」罪及「謀殺」罪，案件已分別於3月及4月在沙田裁判法院提堂。其餘4名被捕人獲准保釋候查。警方指，新界南總區反三合會行動組正積極調查案件。

本周三（19日），警方將其中一名疑犯，押至大埔公路近九龍水塘的行人路重組案情。他身穿黑色外套及灰色長褲及球鞋、雙手戴有灰色手套，黑布蒙頭及腰纏鐵鏈。多名警員在其身旁了解案情，前後均有大批便衣探員及軍裝警員在戒備。據知，九龍水塘為疑犯上車的地點。

▼涉案人士▼



1. 52歲男子譚偉東：死者，綽號「蛤蟆東」，有黑幫14K背景

2. 76歲姓黃男子：黃大仙被捕，涉嫌「串謀謀殺」

3. 47歲姓黃男子：黃大仙被捕，涉嫌「串謀謀殺」

4. 28歲姓陳女子：被控協助罪犯及誤導警務人員罪，協助負責「睇水」的男友逃至內地

5. 25歲姓張刀手：泰國芭堤雅被捕，後轉交港警，被控謀殺

6. 27歲姓何女子：香港機場被捕，被控串謀傷人罪

7. 32歲姓郭男子：落馬洲口岸被捕，涉嫌協助罪犯

8. 25歲姓黃男子，於4月23日被捕

9. 27歲姓李男子︰內地被捕，涉嫌「謀殺」，已移交港警

10. 33歲姓嚴姓男子︰內地被捕，涉嫌「串謀謀殺」，已移交港警

11. 37歲姓許男子︰內地被捕，涉嫌「串謀謀殺」，已移交港警

12. 姓陳「睇水」男：逃至內地，仍未落網

▼2025年4月2日被捕25歲刀手重組案情▼



火炭謀殺案，疑犯被警方押至旺角建興大廈對開。(王海圖攝)

+ 6

+ 3

火炭謀殺案 「蛤蟆東」浴血亡

案發於今年3月16日下午約5時25分，姓譚（52歲）男子在麗禾里與穗禾路交界，遭兩名刀手追斬；兇徒登上一輛的士逃去。譚男重傷昏迷，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院搶救後，傍晚6時08分證實不治。據了解，死者有黑社會背景，綽號「蛤蟆東」，曾為荃灣和勝和人馬，近年「過底」至14K，跟隨北角肥標，但死者活躍於火炭一帶。

2025年3月16日火炭穗禾路斬人謀殺案，現場地面遺下大量血迹。（資料圖片/林振華攝）

警方在黃大仙拘捕兩名姓黃的中國籍男子（76及47歲）涉嫌「串謀謀殺」，相信他們策劃今次襲擊。兩人為父子關係，均有黑社會背景；相信死者與他們因金錢問題出現嚴重糾紛。兩名被捕父子獲准保釋候查。而另一名28歲姓陳被捕女子，已被暫控一項協助罪犯罪及一項誤導警務人員罪，案件3月19日上午，已在沙田裁判法院提堂。據了解，她任職護士，案件中她協助「睇水」男友潛逃內地。

警方其後於3月23日在香港國際機場拘捕一名27歲何姓女子，及於3月24日在落馬洲口岸拘捕一名32歲郭姓男子，兩人均涉嫌協助罪犯。何女已被暫控一項串謀傷人罪，案件已於3月26日上午在沙田裁判法院提堂；郭男則已獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。

警方於4月1日拘捕一名25歲姓張男刀手，他案發後從香港乘飛機逃到泰國曼谷，再轉到芭堤雅。香港警方以涉嫌謀殺向他發出逮捕令，在泰國當局協調下，當地人員在芭堤雅將他拘捕，並撤銷其在泰國的居留許可，隨後被驅逐出境及返回香港。警方拘捕他後，將他押解重組案情，並落案控告一項謀殺罪。

▼2025年3月16日火炭斬人謀殺案▼



2025年3月16日火炭穗禾路斬人謀殺案，現場地面遺下大量血迹及衣物。（資料圖片/林振華攝）

+ 2

案中另外有一名刀手、一名睇水男和一名駕駛套假牌的士接應的車手，於案發後潛逃內地。其中刀手及車手潛逃內地時，涉嫌偷越邊境被捕，其後港警與內地當局商討移交，今日被帶到大埔公路重組案情。案件尚餘一名「睇水男」仍未落網。

其中一名有紋身的姓張刀手逃往泰國，日前在芭堤雅落網。（泰國移民局圖片）

▼4月2日警方重組案情▼



▼謀殺案翌日（2025年3月17日）警員包圍建興大廈▼



警員持爆破工具上樓，準備爆門入單位。（翁鈺輝攝）