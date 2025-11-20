連環爆炸案｜首腦何卓為亦提出上訴 暫未有聆訊日期
撰文：朱棨新
出版：更新：
明愛醫院及港鐵羅湖站2020年初發生連環爆炸，事後有一個名為「九十二籤」的組織承認責任，聲稱想以此迫政府封關。被指是事件首腦的被告何卓為，被判囚18年，他繼其他兩名被定罪被告提出上訴後，日前亦提出上訴，3人的上訴申請暫均未有聆訊排期。
另兩被告早前已提出上訴
上訴人何卓為（41歲，無業），與同案另兩被告：李嘉濱（30歲，裝修工）及張家俊（34歲，程式工程師），同被裁定串謀導致爆炸罪成，何被指是案中主腦被判囚18年，李及張則被判囚16年8月，控罪指他們在2019年11月至2020年3月，與在港數宗爆炸事件有關。李及張判刑不久已提出上訴。
法官曾斥被告行為是向社會宣戰
控方指案件涉及明愛醫院急症室男廁，和羅湖站月台的爆炸事件，被告亦策劃在將軍澳周梓樂悼念會上放置20公斤炸彈。法官陳仲衡判刑時斥各被告的行為是向社會宣戰。
案件編號：CACC434/2025
連環爆炸案3男罪成 囚16年8月至18年 官斥行為是向社會宣戰連環爆炸案｜兩被告李嘉濱及張家俊就定罪及判刑提上訴連環爆炸案｜控方指仍有人在逃 求充公現金及女被告的Chanel手袋8男女涉放炸彈｜群組上的朋友 各出其份促成事 被捕不識身邊人8男女涉放炸彈｜警方指物料足製70公斤炸彈 辯方稱只是煙霧彈8男女涉放炸彈｜何卓為被指主謀 辯稱扮勇武為「溝女」8男女涉放炸彈案3人罪成 警稱及時行動 阻止一場必然嚴重的慘劇