連環爆炸案｜首腦何卓為亦提出上訴　暫未有聆訊日期

明愛醫院及港鐵羅湖站2020年初發生連環爆炸，事後有一個名為「九十二籤」的組織承認責任，聲稱想以此迫政府封關。被指是事件首腦的被告何卓為，被判囚18年，他繼其他兩名被定罪被告提出上訴後，日前亦提出上訴，3人的上訴申請暫均未有聆訊排期。



另兩被告早前已提出上訴

上訴人何卓為（41歲，無業），與同案另兩被告：李嘉濱（30歲，裝修工）及張家俊（34歲，程式工程師），同被裁定串謀導致爆炸罪成，何被指是案中主腦被判囚18年，李及張則被判囚16年8月，控罪指他們在2019年11月至2020年3月，與在港數宗爆炸事件有關。李及張判刑不久已提出上訴。

法官曾斥被告行為是向社會宣戰

控方指案件涉及明愛醫院急症室男廁，和羅湖站月台的爆炸事件，被告亦策劃在將軍澳周梓樂悼念會上放置20公斤炸彈。法官陳仲衡判刑時斥各被告的行為是向社會宣戰。

吳子樂經審訊後被裁定罪名不成立。

吳子樂及楊怡斯經審訊後被裁定罪名不成立。

7名被告中只有何卓為、李嘉濱及張家俊被裁定罪成，其餘罪名不成立。

案件編號：CACC434/2025