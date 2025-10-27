港大AI模型預測心腦血管疾病風險　三高患者10年內復發風險達七成

「三高」──即高血糖、高血壓及高血脂在香港非常普遍，與心腦血管疾病息息相關。香港大學李嘉誠醫學院護理學院利用人工智能（AI）驅動風險評估模型，發現帶有「三高」因子的患者，10年內復發心腦血管事件的整體風險達70%，而且不同風險因素組合對復發風險的影響各有不同。該模型有助醫護人員預測患者風險水平，可望制定更精準的個人化治療策略，從而減少復發風險，減輕醫療系統壓力。



港大護理學院發表該項大型研究的中期報告，利用AI風險評估模型P-CARDIAC分析，發現帶有「三高」因子的患者，10年內復發心腦血管事件的整體風險達70%。若同時具有三項異常，10年內復發心腦血管事件的風險更增至73%。值得注意的是，即使僅合併高血壓與高血脂，患者的風險同樣高達73%。

研究由護理學院助理教授徐詩鈴領導，她表示，上述研究成果具重要啟示，標誌著AI在醫學界的重要應用價值，建議本港公私營醫療系統盡快採用P-CARDIAC，協助臨床醫護人員預測患者出現嚴重心血管事件的風險水平。

「三高」心腦血管患者Biu（化名）今年年初心臟病發，需即時接受「通波仔」手術。這次病發後，他擔心會復發，經常感到焦慮不安。他希望，如有風險預測工具作為參考，將能更清晰規劃健康目標，讓自己及所珍重的家人也感到安心。

有助醫生評估及制定制定精準治療方案

港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床助理教授、內分泌及糖尿科專科醫生呂德威指出，目前為病人進行評估時主要依賴醫生的臨床經驗，傳統風險評估工具大多數基於國外數據。利用本地數據配合AI而制定的精準風險評估模型，有助醫生評估及制定治療方案，向患者傳遞風險管理訊息。

目前，研究在全港6間公立醫院進行，包括瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、廣華醫院、瑪嘉烈醫院、屯門醫院及博愛醫院，以進一步驗證P-CARDIAC在改善心腦血管疾病患者預後方面的有效性，及擴大P-CARDIAC 在制定精準治療方案上的應用。患有心腦血管疾病、並在上述醫院的心臟科、內科或內分泌科求診的患者均可參與研究。