航天工程碩士做見習督察　視終生職業矢志護港：非英雄主義嘅浪漫

警察學院結業會操今（20日）舉行，34位見習督察及187位學警將投入警務工作。25歲的見習督察莫竣稀，獲頒施禮榮盾、榮譽警棍。他出身警察世家，父母皆為警務人員。他曾赴英進修航空航天工程碩士，畢業後曾任職金融經紀，工作期間發現性格喜歡與人溝通，兩年後決定投考督察。他認為，警民關係自2019社會事件後已有「非常之好嘅轉變」，自己視警察為終身職業，希望守護香港，「我認為依個唔係因為純粹係英雄主義嘅浪漫理想。」



莫竣稀生於警察家庭，父母均是警務人員。（梁鵬威攝）

莫竣稀生於警察家庭，父母均是警務人員。（警務處提供）

曾留學英國 憶所居城市治安差 感在港安心出夜街非必然

25歲的莫竣稀出身於警察家庭，父母均是警務人員。他加入警隊前，曾在英國巴斯大學修讀航空航天工程碩士課程。他憶述，留學英國期間居於倫敦南部一個小城市，盜竊問題十分嚴重，當時同學被搶劫後欲報警，卻發現最近的警處位於毗鄰小鎮，需花費多時才能成功報案。他又憶述，當時晚上不敢外出到一些被標為高危的地區。這段經歷令他反思香港的安定非必然。

依啲咁嘅經歷令我發覺，係香港我夜晚任何時候都可以好安心咁出去，自己一個人上街其實並唔係必然嘅，而係需要一份犀利嘅安定感，而呢個安定感其實係源自於我哋香港一個非常之訓練有數，同埋紀律嚴明嘅一個警務部隊。 見習督察莫竣稀

莫竣稀碩士畢業後曾任職金融經紀，兩年後才投考督察。因家庭緣故，他對警隊有一定了解和興趣。他透露，父母從小便以身作則，教導他「責任重於承諾，行動先於言語。」他舉例，小時候與姐姐爭吵後，曾試過被爸爸錯誤責怪，不過，爸爸知悉事情始末後，便馬上向他道歉，「（事件）話比我聽，呢個係真正嘅警察應該有嘅精神。」

莫竣稀（中）認為，2019年至今的警民關係已有改善。（梁鵬威攝）

莫竣稀（中）表示，會視警隊為終身職業。（梁鵬威攝）

莫竣稀說，投身職場後，發現自己喜歡與人溝通，「日常生活入面幫到人嘅時候，我發現自己好開心，聯想返係我自己想搵嘅工入面，發現原來警隊嘅工作係最適合嘅，因為你可以幫到最多嘅唔同人，你方方面面除咗偵破案件，亦都可以係一啲民事嘅事情上面都幫到市民。」他認為，兩年的工作經驗對人生而言寶貴，讓他學習不同的社區知識，對投考督察有幫助。

2019至今警民關係有「非常之好嘅轉變」 冀未來日子更好

2019年發生反修例風波，莫竣稀認為，如今警民關係已有「非常之好嘅轉變」，期望隨著警隊與市民溝通愈多，在未來的日子能有更好的轉變。他說，畢業後會擔任軍裝巡邏小隊的指揮官，認為警隊有很多不同部門和發展機會，會在未來時間發掘自身長處，尋找未來發展方向。

他續指，會視警察為終身職業，「我認為依個唔係因為純粹係英雄主義嘅浪漫理想，亦都唔係完完全全因為我屋企人嘅感情因素，其實因為我自己個人覺得，我都好想保護依個香港嘅秩序，同埋我哋所有嘅市民。」