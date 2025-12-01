宏福苑火災｜義工以音叉為區外人紓壓　續有悼念人士要求查明起因

大埔宏福苑上周三（11月26日）發生五級火，逾百人死亡，包括一名消防員。市民連日來到災區外的廣福休憩處悼念，不少人到場時難掩悲傷，流下眼淚。有義工自發到該處，利用音叉等樂器的聲響，為前來悼念的人紓壓。她表示，很多區外的市民及內地客，為放下事件來到現場，但來到後卻更不開心，故希望幫他們放鬆一下，「我哋香港人應該大家互相支持」。



有義工有休憩處，利用樂器的聲響，為有需要的人紓壓。（董素琛攝）

繼早前有義工發起「Free hug」（免費擁抱）行動，希望透過擁抱，讓在場人士覺察自身情緒。今（12月1日）現場所見，有義工有休憩處，利用樂器的聲響，為有需要的人紓壓。

何小姐（右）表示，災民會有社工跟進，但因此事而受情緒困擾的人卻沒有，故希望提供幫忙。（董素琛攝）

何小姐表示，自兩天前起來到休憩處，帶來頌缽、音叉等樂器，利用聲響為有需要的人紓壓。她是創業人士，會利用工餘時間到場。她提到，過去數天有不少區外人及內地客來到現場，因災情後感到難過，希望來到現場放下事件，但來到後卻更不開心。

她認為災民會有社工跟進，但因此事而受情緒困擾的人卻沒有，故希望提供幫忙，又說「我哋香港人應該大家互相支持」。

居於馬鞍山的林小姐對災情表示難過。（董素琛攝）

另外，續有區外人士到場悼念，居於馬鞍山的林小姐獨自坐在休憩處的草地上淚流滿面。她表示，火災發生的時候正在內地旅行，於昨晚（11月30日）才回到香港，對居民死亡感到難過。她認為政府應徹底調查火災發生的原因，「即係犧牲咗咁多人，政府可以將來調查有啲咩要改善就改善。」