宏福苑大火｜首批死難者家屬獲發慰問金殮葬金 增4類人可獲補助
撰文：林遠航
出版：更新：
大埔宏福苑五級火災，死難者家屬及居民的生計仍然待解。政府今日（1日）開始向大埔宏福苑火災死難者家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，首批涉及18宗死難者個案。同時，政府正陸續發放5萬元的生活津貼予第一批20個個案。
政府表示，除慰問金、殮葬金、生活津貼及早前發放的1萬元應急補助金外，政府會再向受火災影響而需住院的傷者、學生、工友、外傭，發放特別補助。
政府表示，今日（1日）開始向大埔宏福苑火災死難者家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，首批涉及18宗死難者個案，並正陸續發放5萬元的生活津貼予第一批20個個案。
政府發言人表示，除上述慰問金、殮葬金、生活津貼，以及早前發放的1萬元應急補助金外，政府會再發放四類補助，包括傷者、學生、工友、外傭四類人士。
傷者可獲10萬或5萬元補助 視乎留院日數
其中，所有火災傷者會獲發放受傷補助，以入院當日起計，留院7天或以上者獲發10萬元，留院6天或以下者獲發5萬元。受傷補助會經社會福利署的「一戶一社工」機制安排發放。
所有居住於大埔宏福苑的學生，會獲發放2萬元特別補助。補助對象涵蓋所有日校包括中學、小學、特殊學校和幼稚園就讀的學生，以及專上院校就讀全日制經本地評審課程的學生。補助一律經日校發放。
在屋苑工作建造業工人、清潔工、保安員及外傭可得2萬元
在大埔宏福苑工作的建造業工人、清潔工、保安員、以及受僱於大埔宏福苑的外籍家庭傭工，亦會獲發放2萬元特別補助，補助由勞工處跟進。
另外，「大埔宏福苑援助基金」至今已收到13億元外界捐款，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額已有約16億元，政府表示，會用於協助居民重建家園，是長期和持續的支援。
