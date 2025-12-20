讀廣告厭乏味文件　兩投考見習督察今畢業　談警民關係：明顯好轉

警察學院結業會操今（20日）舉行，32位見習督察及187位學警畢業投入警務工作，鍾堅柱是其中一位畢業見習督察。原本任職文員，因工作找不到滿足滿而投考警隊，在去年成功收到見習督察的錄取通知前，已任職警務工作6年。多年前，他已曾投考見習督察，惟當時因父親患癌而放棄考核，後因規定改為投考警員。



鍾堅柱憶起2019年社會事件期間一次行動，透過觀察與追蹤，找到藏匿爆炸品與彈藥的據點。談及警民關係轉變，鍾堅柱認為，現時警民關係明顯逐漸好轉，「我諗去到今時今日啦，好多大眾市民其實會明白了解到，當初其實發生咗咁多事之後，香港仍然維持咗係相對繁榮安定嘅社會環境，係好唔容易嘅。」



鍾堅柱大學畢業後，曾在一間公司的行銷部擔任文員，因找不到滿足感，繼而重新反思想要從事的工作。（梁鵬威攝）

求學時期是風紀隊隊長 鍾堅柱對維持紀律有莫大自豪感

32歲的鍾堅柱是今屆畢業的見習督察，大學時期主修廣告暨策略行銷，畢業後他在一間公司的行銷部擔任文員，面對蒼白的文件，他說找不到滿足滿，因而反思自己想要的工作。他憶述求學時期是風紀隊隊長，對維持紀律及秩序有莫大的自豪感，便決定投考督察

鍾堅柱（左）在警員生涯中，曾參與2019年社會事件期間的一次行動，成功找到爆炸品與彈藥收藏點。（梁鵬威攝）

首次投考見習督察因父患癌放棄考核

不幸的是，他的父親在期間被診患癌症，需要他的照顧及陪伴，故決定退出考核。鍾堅柱說，其後父親病情加重，他的經濟壓力漸增，惟按規定他需等候半年方可重新投考督察，欲投考警隊的他只好改為投考警員。不過，他強調，投考警隊不單單因為薪酬與福利，更是因為工作上可接觸及發揮到的與其他工作不一。

駐守刑事情報科 2019年社會事件曾透過觀察與追蹤找到爆炸品據點

從學院畢業後，他駐守刑事情報科，在2019年社會事件期間的一次行動，他鎖定目標，透過觀察與追蹤，最終找到爆炸品與彈藥的收藏據點，認為該類工作有意義及難忘，「咁我覺得呢一份承擔，呢一份責任，係我喺其他工作上面得唔到嘅。」

鍾堅柱（右）接受見習督察訓練。（警務處提供）

利用一年時間訓練體能、警務知識及英文能力 去年再投考

其後，他再萌生投考督察念頭，並利用一年時間訓練體能、警務知識及英文能力，終於在2024年10月，即六年的警務生涯後，成功收到見習督察的錄取通知。展望未來，他說有興趣了解從事水警方面的工作，認為本港的海事法規十分嚴謹。2019年反修例風波持續，警民關係惡化，鍾堅柱認為，2019年至今，警民關係「好明顯逐漸好轉」。

我諗去到今時今日啦，好多大眾市民其實會明白了解到，當初其實發生咗咁多嘅事件之後，香港仍然維持咗係相對繁榮安定嘅社會環境，其實係好唔容易嘅，尤其係國際上面，對於我哋係2019年嗰個黑暴事件嘅表現，係高度嘅讚賞啦，因為當中我哋冇傷害到任何人命，咁樣去成功制止咗呢一場事件。 見習督察鍾堅柱

現年34歲的學警陳委麟，在加入警隊前曾任職建築助理工程主任。（梁鵬威攝）

現年34歲的學警陳委麟曾在2021年獲得「好市民獎」。（警務處提供）

今屆畢業學警之一陳委麟 曾救被偷貓咪獲「好市民獎」

34歲的陳委麟是今屆畢業的其中一名學警。他曾獲得「好市民獎」，在加入警隊前曾任職建築助理工程主任，負責繪圖及指揮工作。2021年，他曾在上班途中經過鄰居門口的時候聽到有貓叫聲，起初亦不以為然，直至見到樓下店舖門口有一張尋貓啟示，以及一張閉路電視的截圖，圖中那個把貓抱走的背影和他的鄰居甚為相似。他說當時鄰居並沒有養貓，故聯絡事主，並將線索通知警務人員。次日，警員向他報喜，指成功救出小貓。

因為呢件事，令我覺得警察要幫到市民處理大大小小嘅事務，我覺得依個係一個好重要嘅崗位，而我當年嘅一個小小舉動都可以幫到市民，我覺得好有滿足感，所以我就踏出一步，加入警隊。 學警陳委麟

今期警察學院結業會操，共34位見習督察，及187位學警畢業。（梁鵬威攝）

今期見習督察於3月10日入班，學警則在5月12日入班。34位見習督察，包括18男、16女；以及187位學警，包括160男、27女畢業，投入警務工作。