大埔火災︱區議員：有過渡屋無升降機不便長者　另有跨區搬打鼓嶺

大埔宏福苑11月26日發生五級火災，導致逾百人傷亡，居民失去家園。未受大火波及的宏志閣，住戶今（3日）起一連兩日可返回單位一次，取回物品。大埔區議員羅曉楓在電台節目中表示，有部份災民獲安置到區內過渡性房屋「善樓」，但屋外有樓梯及大斜路，並沒有升降機，不方便長者居住。他續指，災民面對短中期的住屋需要，據知大埔區的安置名額幾近爆滿，希望政府能物色鄰近大埔區的房屋，。



宏福苑大火第八日，宏志閣居民上樓執拾細軟。（梁鵬威攝）

部份人須搬到打鼓嶺、錦田

羅曉楓在港台節目《千禧年代》說，在東昌街臨時庇護中心仍有一至兩戶受影響居民，而大埔社區中心則有大約少於十戶居民；部份居民暫時居住在親戚家中，亦留在現場附近的災民，主要希望可以隨時獲得家人消息。

他續說，大部份災民已獲安置，部份可獲原區暫住。然而，獲分配到區內過渡性房屋「善樓」的災民反映，善樓外有樓梯及大斜路，並沒有升降機；宏福苑近4成居民年齡為65歲以上，部份長者身體機能不可長期行樓梯；由於過渡性房屋有限，有居民需跨區，如到打鼓嶺、錦田等。

12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」,曾經是數千人的美好的家，外牆留下火災印記，竹棚和棚網掛在半空。（夏家朗攝）

12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」,曾經是數千人的美好的家，外牆留下火災印記，經過的人都留步觀及討論。（夏家朗攝）

大埔過渡安置屋名額已滿 建議物色鄰區、市區單位

羅曉楓指出，在房屋安排方面，已登記入住政府安排房屋的居民，面臨短期和中期的安置問題；雖有酒店提供暫時住宿，但居民最終亦需要回流政府安排的住屋單位，即中轉屋、過渡屋、房協安置屋邨等。他表示，知道大埔的安置房屋配額已滿，建議政府可讓居民到北區兩屋邨，古雋邨暫住，亦可物色靠近大埔，或市區的單位。

就「一戶一社工」，他說社會福利署已動員所有社工，在火災第三天左右開始聯絡受影響居民，第八天已有超過1,500戶表示收到社工聯絡。他認為，由於信息有時差，而且事故「太急趕」，居民通常需要等候兩個工作天。據他所知，政府提供的一萬元補助已陸續分發給受影響居民；昨日亦有居民陸續收到社工關於五萬元補助的聯絡。

經民聯大埔南區議員羅曉楓。（羅曉楓FB）

至於宏志閣今明兩日開放，羅曉楓表示在火災中，火勢蔓延迅速，不到十分鐘便已成大火，居民需要緊急撤離；警方公布開放後，便有不少居民希望了解開放詳情，他們想了解單位的損失情況，和取回個人物品。有居民表示希望獲安排在下班時間返回住所，羅曉楓指要配合警方。

他特別提到，業主與租客之間存在爭端，導致許多重複領取補助的個案出現；希望真正受到影響的居民能夠及時獲得補助。

▼ 12月3日 宏志閣居民上樓取物品 ▼



大批宏志閣居民返回單位取物品，有人帶同行李篋。（梁鵬威攝）

宏志閣居民回家取物件安排：

日期：12月3日及4日

時間：上午9時至晚上9時

人數：每戶最多2人

時限：最長1.5小時

陪同人員：公務員

登記位置：廣福邨廣義樓旁邊



警方昨日（2日）表示，已完成5座大廈搜索工作，另外兩棟宏昌閣及宏新閣分別完成四成及九成工作。警方續稱，明白居民心急，希望拿取重要或貴重的個人物品，政府安排這住戶一次性返去取回個人物品。