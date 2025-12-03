宏福苑火災｜網傳安置災民中轉屋「地都未鋪」 房屋署澄清非事實
大埔宏福苑11月26日發生五級大火，造成多人傷亡，政府當局及在社會各界協助下，安排大批痛失家園的災民緊急入住青年宿舍、酒店及過渡性房屋等臨時住宿，讓他們暫時得以安置，不用流離失所。不過，近日網上有傳災民被安置到的中轉屋，環境及設施都十分簡陋，沒有電器、裝修欠奉，甚至連地磚都未鋪。
房屋署今日（3日）發新聞稿澄清，有關網上言論並非事實，指相關的中轉屋單位暫未有災民入住。署方提醒市民，切勿輕易相信網上的虛假消息。
近日社會各界對大埔宏福苑災民被安置到過渡性房屋等臨時住宿的狀況，甚表關注，其中有網民在社交媒體發布一張WhatsApp對話的照片，指「果（嗰）間屋連地下都未舖（未鋪地磚）」，意指安置宏福苑災民的中轉屋欠裝修，如公屋「清水樓」。另一張照片顯示是「正常」狀況的中轉屋及過渡性房屋，單位內部則有裝修、電器齊全。
由於不少市民連日都自發捐贈電器等物資予宏福苑災民，故有關「連地磚都未鋪」的圖片及言論在網上廣泛流傳，引起多人熱議。
房屋署今日(３日)發新聞稿表示，因應社交媒體上有網民聲稱受大埔宏福苑大火影響的災民，獲安排入住未有鋪妥地板的中轉屋單位，署方澄清有關言論並非事實，相關的中轉屋單位暫未有災民入住。
署方又提醒市民，切勿輕易相信網上的虛假消息。受火災影響的市民如欲入住房屋局的過渡性房屋，可致電3611 8482查詢，如就房屋署的中轉屋或臨時收容中心有任何查詢，則可致電2658 4430。
