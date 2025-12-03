大埔火災｜法醫指高溫焚燒長　可全毁死者牙齒難測DNA　靠飾物認

宏福苑五級大火至今造成159人死，當中有19具遺體尚待確認身份，另有31人仍失去聯絡。大火令部份遺體難以辨認，甚至燒成灰燼，有機會未能尋回所有失聯人士。



有法醫表示，在人體表面組織已燒光的情況下，只可靠骨體或牙齒等深入組織來抽取DNA。不過，他認為是次火災的溫度及燃燒時間，明顯超過正常家居火災，估計或完全摧毁牙齒的DNA，屆時便只可憑遇難者身上的飾物，或曾動過手術的金屬儀器來辨認身份。



大埔宏福苑五級火，警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員12月3日繼續進入災場，尋找遇難者遺體。（梁鵬威攝）

大埔宏福苑上周三（11月26日）發生五級火，造成至少159人死亡，31人仍然失聯。警方早前指，部份遺體已成灰燼，或無法尋回所有失聯人士。法醫梁家駒表示，在大火情況下，若皮膚及毛髮等人體表面組織已燒光，便需透過深入組織，如骨頭或牙齒去抽取DNA。

他以火化為例，人體經火化後，仍有部份牙齒會被完整留下，但經高溫處理後，很多DNA會被摧毁，故在抽取上有一定困難。他說，牙齒含DNA的地方有中間的牙髓，及牙腳的物質等，「但係大火完之後，燒咗幾多，燒剩幾多，真係唔知」。

梁家駒醫生表示，今次宏福苑火災溫度高，焚燒的時間長，可完全摧毁遺體牙齒。（資料圖片）

他引述研究報告，指一隻牙需以1,100度燒超過5至6個鐘，才可燒至完全散開、不能提取DNA。他說，正常家居火災（household fire）的溫度約為600至700度，但是次火災的溫度明顯較高，加上焚燒的時間過長，估計有機會完全摧毁遺體牙齒。

他續指，若遺體已燒為灰燼，則無法提取任何DNA作檢驗，屆時只可靠其他方式來辨認遇難者身份，例如他們身上的飾物，或曾動過手術的金屬儀器。