大埔火災｜遺照見骸骨難證屬父　驗DNA無期難辦後事　家屬感折騰

大埔宏福苑發生五級火，無數個家庭在一夕間破碎。歷經大火焚燒43小時，部份遺體被燒至面目全非、 甚至化為灰燼，令家屬難以辨認，處理後事遇到困難。



有不願具名的住戶家屬向《香港01》表示，其父命喪單位房間，事後在社區會堂的失聯辨認處，獲提供單位照片，發現該房間有骸骨，不過，由於未有整全遺體，不能只憑身處的位置，確認屬於其父。該家屬表示，會堂職員未能交代可否驗DNA確認身份、相關的流程和所需時間，令家屬只能無了期等待。



他促政府交代遺體確認的處理流程和時間線，「至少我有心理準備」，否則待他「修復好傷口」時，才獲告知安排DNA配對，無疑會造成二次傷害。



2025年12月1日，大埔宏福苑五級火災後，警方依然在災場調查，現場遺留部份無燃燒的棚網。（梁鵬威攝）

2025年11月26日，大埔宏福苑五級火災，部份棚網燒毀，部份則依然在棚架上。（夏家朗攝）

有不願具名的宏福苑住戶家屬指，其62歲的爸爸居於宏昌閣高層單位，發生火警當日約3時，他接獲爸爸電話，曾透露他身處屋內主人房，他憶述爸爸曾形容，「間房個窗已經爆咗，好多煙已經攻入嚟，個門鎖已經好熱，開唔到門，走唔到去廁所去拎多啲水。」他透露，事隨約一小時，爸爸在下午約4時，已致電他及其他家人交代遺言，「就叫我哋要聽媽咪話，亦都好少聽佢同媽咪講我愛你」。

父親火警時身處單位主人房 遺照房間見骸骨

同日傍晚約6時，他再接獲爸爸來電，爸爸表示難以呼吸，詢問消防員為何仍未來到。及後，爸爸的電話便再沒有打通過，父子二人自此陰陽相隔。他說，曾到廣福邨社區會堂嘗試辨認和尋找遺體，但未有結果，有職員曾向他承諾，有消息後會通知家屬。

至昨日，他主動到會堂查詢，職員向他展示爸爸所屬單位房間內的圖片，而相中位置正是火災時爸爸身處的地方。他指，從相片可見，未見完整選體，只有較大的骨頭，相信是屬於爸爸。

12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」,曾經是數千人的美好的家，警方人員及消防員續在場內調查。（夏家朗攝）

12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」,曾經是數千人的美好的家，警方人員及消防員續在場內調查。（夏家朗攝）

12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」,曾經是數千人的美好的家，警方人員及消防員續在場內調查。（夏家朗攝）

職員稱單憑位置未能確認身份 無交代核證流程、所需時間

不過，他引述現場職員表示，單憑遺骸所在位置，不可確認屬於其父，因不確認否曾有其他人曾進入單位避難。他續向對方查詢，可否為骸骨檢驗DNA以確認身份，但獲告知有關檢驗暫不可由家屬主動提出，但未有清楚交代具體安排，亦未有告知他落實驗DNA時間表。他表示，只盼爸爸能早日入土為安，但政府在協助辨認遺體上處理混亂，亦未有一個清晰的時間流程，令處理後事無期。

其實我係想佢地盡快比到個實質嘅時間，到底我要等幾耐？因為其實由去救援到呢個moment（時刻），其實所有野都係好亂好亂，即係又冇一個統籌，咁所以我唔知佢哋到底要花幾多時間，我先可以完成埋爸爸最後嘅一個儀式。 宏昌閣住戶家屬

12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」,曾經是數千人的美好的家，警方人員及消防員續在場內調查。（夏家朗攝）

促交代確認遺體程序和時間線 「至少我有心理準備」

他認為，政府應交代確認遺體身份的程序和時間線，「其實即使佢話比我知要一個月、兩個月咁都好啦，咁唔係齋話你照等啦，依家完全係無止境咁去等待，冇一個妥善嘅安排比我哋...... 至少起碼我有啲心理準備，原來下個月就可能要再一次......」他又認為，若當局待他「修復好傷口」的時候，才告知他可以進行DNA配對，無疑會造成二次傷害。

宏福苑大火發生至今已有一星期，他說仍會在災場外的休憩處坐下，仰望爸爸所住的單位，「由細有記憶開始，就係度長大，直到去我結婚先搬出去，都住咗差唔多30年嘅時間，咁所以實在係好唔捨得...... 即係我嗰陣時都知道，爸爸同埋隻狗依然係樓上，我都覺得好想留係度陪住佢哋」。

宏福苑大火第八日，宏志閣居民上樓執拾細軟。（梁鵬威攝）

大埔宏福苑大火災第八日，未受火警波及的宏志閣居民一連兩日返回住所取回個人物品。（梁鵬威攝）

行政長官李家超昨日（2日）宣布，成立「獨立委員會」審視大埔宏福苑起火和迅速蔓延的原因及相關問題。

他認為，火災出現皆因制度上有問題，宜應成立法定「獨立調查委員會」，「我覺得其實調查就係有人要去承擔返呢個責任，但佢呢加唔係獨立調查，純粹係獨立委員會，其實純粹係review（審查）返件事，而唔係去有一啲人去承擔返呢個責任，我覺得好似就係保護緊某一小部分人」。事已至此，他期望政府盡早公布如住處等的長遠安排。