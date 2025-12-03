大埔火災｜失聯者何時界定死亡？ 周一鳴僅指按情況助申死亡證

大埔宏福苑發生五級大火，導致至少159人死亡，尚有19具遺體有待確認，另有31人仍然失聯。警務處處長周一鳴表示，每一個遺體會先在社區會堂作初步辨認，其後會被送至富山殮房，作進一步辨認，確認死者身份後，會盡快發出「殮葬紙」，讓親人可與死者作最後道別。



談及失聯人士會否及何時「劃線」界定為死亡，會否因此影響家屬申請死亡證，周一鳴表示，從家屬的角度出發，會先讓亡者入土為安，其後再視乎情況提供協助。他亦指，無法答實須以DNA驗證的遺體數目。



大埔宏福苑五級火，警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員12月3日繼續進入災場，尋找遇難者遺體。（梁鵬威攝）

12月2日大埔宏福苑，焚燒較嚴重大廈牆面熏黑。（梁鵬威攝）

大埔宏福苑火災歷時逾43小時，部分災民的遺體被燒至面目全非，難以辨認身份及處理身後事。警務處處長周一鳴表示，每一個遺體會先在社區會堂作初步辨認，其後會被送至富山殮房，作進一步辨認，例如透過打指模等確認身份，並會盡快發出「殮葬紙」，讓親人可與死者作最後道別，入土為安。

警務處處長周一鳴（右）指，不能確切地說需進行DNA配對遺體的數目。（鄭子峰攝）

未能答實涉DNA驗證遺體數目 法醫和化驗所會加快程序

被問及失聯人士會否及何時「劃線」被界定為死亡，周一鳴未有回應，僅稱要視乎案件情況，部份遺體或需時確認身份，亦未能答實需要接受DNA配對的遺體數目，但指法醫及政府化驗所會加快程序，希望可盡快得到確切的答案。

至於失聯者未證死亡，會否影響家屬申領死亡證，周一鳴說從家屬的角度出發，會先讓亡者入土為安，其後會再視乎情況，協助受影響的市民。