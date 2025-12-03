宏福苑大火．來稿｜急於安慰他人，為何適得其反？

來稿作者：周華山博士



大埔火災，衝擊巨大；許多人急於安慰他人，卻適得其反，為什麼？



臨床心理師和家庭治療師Whitney Goodman在《Toxic Positivity》指出，「催逼正面」可能最傷害人：當「積極正向」變成責任，負面情緒被打壓，痛苦被壓抑和否定，並產生羞恥；負面情緒絕對是需要的，悲傷、憤怒、恐懼是正常訊號，應被理解，而非壓下；支持不是急着鼓勵，而是陪伴與接納，尊重案主用自己的節奏和方式踏實成長。

「毒性正能量」是指面對挫折或創傷，被要求立刻樂觀與行動。看似鼓勵，卻阻斷情緒流動和同理，使人更焦慮和羞恥，不敢求助。

以下是8句常見的毒性正能量：

1. 你別執著，想放下就會放下；

2. 一切其實是上天最好的安排；

3. 你應該感恩，別人比你更慘；

4. 人都死了，痛苦根本沒有用；

5. 節哀順變，你要積極往前看；

6. 所有痛苦，都是因你太執着；

7. 痛苦只是幻覺，轉念就快樂；

8. 人生那麼美好，別鑽牛角尖。

這些話表面安慰，實際是否定痛苦，把挫折簡化為個人問題。出發點是好意，但強迫正面和陽光，卻會壓抑情緒，轉為焦慮、壓力和身心症狀。

當案主被責怪不夠堅強，更不敢表達真實的脆弱，人際關係變得表面，脆弱得不到安全回應和接納，容易每況愈下，引發二度創傷，或持續假裝堅強，潛藏陽光抑鬱症。

那麼，如何提供有效支持？Goodman提出三項建議：

1. 承認並接住情緒：當有人沮喪時，說「我感受到你的痛，你慢慢分享，可以嗎？」比「想開點、放下吧」更能讓情緒有健康的抒發。

2. 用提問代替指教：「你現在最需要什麼？這次最困難是什麼？」讓案主逐步沉澱，慢慢整理，急着解決問題，強裝正面。

3. 欣賞案主的努力：連結情緒，給予具體欣賞：「你自己受苦，仍選擇做義工，實在非常難得，我欣賞你的努力和善良。」

《Toxic Positivity》提醒我們，與其永遠陽光，不如允許脆弱，讓傷痛自然流動，在理解與陪伴中慢慢恢復。當我們不再害怕脆弱，也不急着要求正面，容許傷痛被看見、苦難被同理，人際連結才更真實，社會才有空間踏實地修復。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

