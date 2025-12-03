觀塘盈苑聘外勞炒本地工　工會促增罰則　倡即遣返受聘外勞兼賠薪

勞工處今日（3日）宣布，展能集團有限公司經營的酒樓觀塘「盈苑」（Ying Garden）輸入勞工後解僱本地工人，違反「補充勞工優化計劃」規定，將拒絕處理酒樓隨後兩年提交的輸入勞工申請，為第二間違規食肆。「盈苑」店長表示，目前餐廳有約11至12位為內地外勞，外勞與本地勞工比例符合勞工處規定，部分本地員工為自然流失。



現時勞工處僅罰違規申請者「停賽」，負責人毋須罰款或被追刑事檢控。飲食業職工會聯合會秘書長何仁清認為，罰則需更具阻嚇性，當局可考慮即時遣返違規餐廳的外勞員工，並懲罰僱主賠償外勞餘下合約期的薪金，逼令有關食肆聘用本地人。



勞工處今日（3日）公布，展能集團有限公司經營的觀塘盈苑（Ying Garden）輸入勞工取代本地工人，被禁止再提交輸入勞工兩年。（林子慰攝）

觀塘盈苑店長：聘有11至12位外勞 本地員工多數自願離職

涉事餐廳為觀塘盈苑，早前入職的酒樓店長表示，目前餐廳有30多位員工，11至12位為內地外勞，上年年尾已入職，均曉廣東話，分別負責廚房、清潔、樓面等位置，另外還有約18位全職本地勞工，以及不下10名的兼職本地員工。

根據其觀察，本地勞工與外勞比例符合勞工處「2:1」的規定，沒有本地勞工因公司聘請外勞被解僱，多數為自然流失，即自願離職，惟他又指不清楚入職前公司的情況。

酒樓員工：本地勞工大部分為「炒散」 導致找人工作較困難

在酒樓工作多年的員工稱，本地勞工不太喜歡以全職形式工作，大部分為「炒散」，導致找人工作時較困難，「要將時薪提高至75蚊或80蚊先由有人返」；而外勞較易管理，不會出現臨時缺人的情況，「兩年前無外勞嗰陣，搵人唔知幾鬼困難。」據悉，該酒樓外勞月均人工約為1.55萬元。

飲食業工會：僅開名及停輸外阻嚇性不夠 老闆無成本

飲食業職工會聯合會秘書長何仁清表示，勞工處開名指公司違反輸入勞工規定，讓大眾知悉酒樓損害本地工人權益，令食客考慮減少光顧，惟僅開名及暫停輸勞兩年措施阻嚇性不夠，「（老闆）無成本」，冀當局可加重罰則。

他認為當局可即時遣返違規餐廳的外勞員工，並懲罰僱主賠償外勞餘下合約期的薪金，「老闆會考慮被罰成本大，另一方面即時遣返真係可以幫助本地勞工，除非老闆唔做生意，咁就一定要請返本地工人」。

餐廳門口張貼違規公告：可以但行性較低

問及若當局於餐廳門口張貼違規公告是否可行，何仁清表示「有個指示當然好」，但可行性較低，如同食環署規定食肆食牌需張貼於當眼處，亦有部分餐廳未有跟從相關規定。

他又表示，政府早前調整侍應及初級廚師的外勞比例對本地勞工有利，冀日後當局看見調整比例的成效後，可將該措施擴展至其他工種。

勞工處今日（3日）宣布，對展能集團有限公司經營盈苑（Ying Garden）實施行政制裁，由今月1日起撤銷該公司就「補充勞工優化計劃」獲發的輸入勞工原則性批准，以及拒絕處理其在隨後兩年提交的輸入勞工申請。處方表示，早前接獲投訴，指該公司經優化計劃聘用輸入勞工後解僱本地工人。經調查後，勞工處確定該公司違反規定，決定施加行政制裁。