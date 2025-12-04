宏福苑火災｜中聯辦劉光源斥有人煽動對立 信香港辦好救災、選舉
撰文：文維廣
出版：更新：
宏福苑火災造成嚴重死傷，國家主席習近平指示做好火災善後。中聯辦副主任劉光源今日（4日）在國家憲法日座談會上表示，中央高度重視、殷切關懷火災，形容港府有效應對及處理突如其來的災難。不過，他表示有反中亂港、別有用心者編織謊言、顛倒是非、煽動對立，企圖「以災亂港」，強調必受社會公義譴責及法律懲處，又說相信香港會辦好救災、選舉兩件大事。
劉光源：別有用心者編織謊言 企圖「以災亂港」
劉光源致辭時表示，行政長官李家超及港府有效應對突如其來的災難，香港和內地守望相助，在危難時刻有反中亂港、別有用心者編織謊言、顛倒是非、煽動對立、企圖「以災亂港」，強調必受社會公義譴責、法律懲處。
相信香港辦好救災、選舉兩件大事
立法會選舉如期12月7日舉行，劉光源強調對憲制秩序及法治秩序的尊重，是災後重建有力支撐，相信香港可以將救災、選舉兩件大事辦好，呼籲在悲痛之中凝聚眾志成城、勇毅前行的力量。
